El Masters 1000 de Miami vibró con el clásico sudamericano entre Juan Pablo Varillas y Guido Pella. En un encuentro de dos horas y cinco minutos, el tenista argentino supo remontar un encuentro complicado y se quedó con el boleto a la segunda ronda con particiales de 1-6, 6-3 y 6-2. Tras ello, el puesto 581 del ránking ATP declaró ante los medios y mostró su malestar por los insultos que recibió en la cancha número cinco del Hard Rock Stadium.

“Un poco como refleja el resultado, en el primer set no estuve fino. Él (Juan Pablo Varillas) arrancó mucho mejor que yo. Sentía que el partido sería como lo planteé desde el principio: Él atacando y yo intentando encontrar mi juego. A diferencia del segundo y tercer set, los cuales fueron muy buenos de principio a fin”, fueron las primeras palabras del nacido en Bahía Blanca en una entrevista con ESPN.

Consultado sobre su presente, Guido Pella señaló que, pese a volver a competir tras un largo tiempo de para, se encuentra bien físicamente: “Me siento cada vez mejor. Por momentos, me siento cansado, pero creo que hoy fue una muestra de que puedo seguir luchando. Arranqué un primer set en desventaja, pero con físico y con tenis, pude mantenerlo”.

El tenista argentina también aprovechó para referirse a los insultos que recibió en el duelo ante Juan Pablo Varillas, a quien consideró como un gran amigo. “En todos lados hay gente así. Es una verguenza. Con ‘Juanpi’ hemos viajado a muchos torneos y tener gente que te insulte de esa manera es un papelón. En un momento me enojé con el árbitro porque no se les dijo nada. Igualmente, son cosas de tenis. Yo ya estoy grande y no me guardo las cosas. Ya basta”, acotó.

Una revancha ante Shapovalov

Tras vencer a Juan Pablo Varillas, Guido Pella se enfocará en lo que será su próximo duelo en el Masters 1000 de Miami. Eso sí, el argentino ya conoce a su rival, quien será nada menos que Denis Shapovalov, a quien no pudo vencer en el pasado Masters 1000 de Roma.

“No tuve ni chance para el partido en Roma con él (Shapovalov). Es un jugador super joven y fue top 10. Es una de las grandes estrellas que tiene el deporte. Con mis armas intentaré sacar el partido adelante. Ojalá sea un gran partido mío”, sentenció.





