La playa Agua Dulce se ha convertido en el ícono del verano limeño. No hay noticiero que no ‘ponche’ a la gente bañándose los domingos o ambulante que no haga su agosto bajo el sol calcinante. Sin embargo, este domingo, ese pedazo de litoral fue conquistado por un francés que con las justas tiene un español masticado.



Cyril Viennot , de 35 años, fue el ganador del Ironman 70.3 Perú. Tras montar bicicleta, nadar y correr por 113 km., llegó a lo alto del podio en su primera competencia del año. Fueron 3h47m19s de esfuerzo.



Pero el europeo no es ningún ajeno a brillar en competencias de tipo Ironman. Viennot tiene en su repertorio 17 medallas, de las cuales siete son de oro.



Ironman Cyril Viennot fue el único europeo en el podio Ironman 70.3 Perú. (ITEA)

Pura dedicación



Cuando solo tenía 12 años, empezó a entrenar para las triatlones. Sin embargo, no cualquiera, sino las del tipo Ironman, las más difíciles de todas. Estas se caracterizan por ser más extensas que las que se llevan a cabo en los Juegos Olímpicos.



Su esfuerzo valió la pena pues en el 2010 consiguió su primer podio. Fue en Embrunman, por la medalla de plata. Pero no era suficiente, quería el oro.



Esto ocurrió dos años después, de nuevo en su natal Francia. Con 30 años, Viennot se coronó en lo alto del Ironman de Aix en Provence.



"No fue fácil ganar en Lima. el terreno era plano, pero mis rivales estaban muy cerca mío. Gané porque me esforcé a más no poder en los últimos cinco kilómetros"