Esta semana inició el Campeonato Mundial de SUP y Paddleboard ISA 2024, que se celebra en la ciudad de Copenhague, Dinamarca. El evento internacional se desarrollará hasta el domingo 22 de septiembre y cuenta con la presencia de los mejores SUP paddlers del mundo, que están compitiendo por los títulos de campeonato mundial. El peruano Itzel Delgado llegó a la competencia tras ganar la 16ª edición del SUP 11-City Tour y espera dejar en alto el nombre del país. Durante su participación, el tablista nacional se reencontró con su ídolo de la infancia, el danés Casper Steinfath, con quien tuvo una agradable conversación.

En el mundial, los atletas están compitiendo en velocidad, larga distancia, carrera técnica y relevos por equipos. Itzel llegó a Dinamarca y, en una entrevista, volvió a verse con Steinfath. El danés es seis veces campeón del mundo y ambos se enfrentaron por primera vez en 2013 en Perú, donde Itzel terminó viendo cómo Casper ganaba el título mundial.

“Es único que tengamos una Standup Paddle World Championship en el corazón de una gran ciudad, porque cuando normalmente vamos a la Copa del Mundo, a menudo es en una playa desierta o en un arrecife de coral tropical a 10 km de la tierra”, dijo el deportista europeo. “Me encanta que muchas de las disciplinas se llevan a cabo dentro de la arteria principal de Copenhague en el puerto, donde puedes sentir la energía y la curiosidad de la gente alrededor del agua”, añadió.

“Copenhague es muy acogedora, con mucha vida tanto en tierra como en agua, y como espectador estás literalmente a tres metros del agua. Están los atletas en el agua, y eso crea una intensidad e intimidad diferente cuando puedes ver el sudor, las lágrimas y sentir las emociones crudas de los atletas,” sentenció Casper, quien ganó su cuarto título del Mundial en Copenhague.

Itzel Delgado y su ídolo de la infancia, Casper Steinfath. (Video: Peter Banke)

La palabra de Itzel Delgado

El peruano, quien busca tomar el relevo de Casper como uno de los nombres más importantes del deporte, recordó la primera vez que conoció al danés. “Estoy orgulloso y feliz de haber compartido con Casper. Fue la primera persona que me enseñó a practicar el Standup Paddle profesionalmente. Tuve la oportunidad de verlo competir en el campeonato mundial, y de ganar su primer titulo mundial en Lima, Perú, en el año 2013″, dijo en un inicio.

Sobre su relación con su ídolo, destacó que es la de dos buenos amigos. “Ha sido un ejemplo a seguir. Más que eso, ha sido un amigo. Siempre estuvo pendiente de mí. Darme consejos, apoyarme, preguntarme cómo estaba antes de una carrera. Ha sido una buena persona y yo lo aprecio mucho porque ha sido una persona a la que yo podía acceder, y él siempre me ha respondido de la mejor manera y ha estado dispuesto a estar conmigo como un amigo”, agregó.

Itzel destacó que Casper ha logrado cosas importantes en Dinamarca. “En 2017, haber venido a Dinamarca, ver lo que significaba para él mostrar el deporte en su país, y hacer que crezca y hacer que la gente le de la importancia necesaria. Estar de regreso aquí, siete años después, y ver todo el trabajo que Casper sigue dándole al deporte, y como la comunidad danesa ha crecido con el Standup Paddle y ahora hay una nueva generación de remadores daneses que siguen a Casper y lo ven como un ejemplo y ahora son parte del equipo”, apuntó.

El peruano sostuvo que dará lo mejor de sí mismo para conseguir un título mundial. “Acabo de llegar a Copenhague, la semana pasada estuve compitiendo en Países Bajos. Ha sido una competencia dura porque son muchos kilómetros al día, remando cinco horas al día, con mucho dolor en los músculos, con fatiga y ampollas en las manos, pero súper contento de haber terminado. Era un objetivo que tenia, hacer esta carrera. No solo terminarla, sino poderla ganar. Y estoy muy feliz de eso. Ahora llego aquí por el campeonato mundial, listo para representar a mi país”, añadió.

Finalmente, aseguró que confía en que podrá lograr dejar el nombre del Perú en alto. “Me he dado cuenta de las capacidades que tengo, de lo que puedo lograr y sé que puedo hacer mucho mas. Estoy contento y listo para darlo todo en el campeonato mundial. Estén atentos porque este fin de semana competiré en la larga distancia, una prueba para la que estoy preparándome con todo. Vamos a apoyar con todo. Arriba Perú”, sentenció.





