La novela de James Harden y los Rockets parece llegar a su final. El escolta ya había solicitado su traspaso esta temporada debido a que no se sentía del todo cómodo en Houston. Este miércoles, las fuentes oficiales de la NBA anunciaron que se convertirá en el nuevo jugador del los Brooklyn Nets en las próximas horas.

En una operación que involucra también a los Cavaliers y a los Pacers, tal y como informan Ramona Shelboursne y Shams Charania, el traspaso de dará en un ‘trueque’ de jugadores que incluye a futuras estrellas del Draft.

Los Rockets adquieren a: Victor Oladipo, Dante Exum, Rodions Kurucs, 3 primeras rondas de los Nets (2022, 2024, 2026), una primera ronda vía Bucks (2022, desprotegida), y un intercambio de cuatro primeras rondas con los Nets (2021, 2023, 2025, 2027).

Los Nets adquieren a: James Harden

Los Pacers adquieren a: Caris LeVert y una segunda ronda.

Los Cavaliers adquieren a: Jarrett Allen y Taurean Prince.

James Harden se convertirá en agente libre en el 2023, por el momento, jugará nuevamente con su ex-compañero Kevin Durant. Compartieron juntos en Oklahoma City Thunder.

Estamos hablando de un jugador que ha sido una vez MVP, sexto hombre del año, 8 veces All-Star, 3 veces campeon de anotación y campeon de robos en el 2017.

James Harden se convertirá en nuevo jugador de los Brooklyn Nets. (Captura: Twitter)

‘El Barba’ ya había anunciado su molestia

Luego de encadenar varias derrotas consecutivas, James Harden habló por primera vez de sus diferencias con los Rockets. “No somos un buen equipo ... Me encanta esta ciudad. Literalmente he hecho todo lo posible, pero esta situación es loca. Es algo que no creo que tenga arreglo”, dijo Harden.

Las declaraciones de Harden llegan quizá en el bajón más considerable de su carrera. El MPV de la NBA de hace tres años lleva cuatro partidos seguidos sin pasar los 20 puntos, algo que no sucedía desde 2012 cuando era sexto hombre de Oklahoma City Thunder.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.