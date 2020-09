Jinete Paul Luna postula al Grupo de Trabajo de la Federación Ecuestre

El jinete peruano Paul Luna, socio honorario del Club Ecuestre de Huachipa, es candidato a presidir el Grupo de Trabajo de la Federación Ecuestre de Perú y denunciará a quienes resulten responsables sobre las difamaciones a su persona. “Solo quiero trabajar por este deporte que está a la deriva”, dice y emplaza al IPD y a su presidente Gustavo San Martín para que no perjudique al deporte de jinetes y amazonas.

Paul Luna tiene el apoyo del Club Hípico Peruano, el club más importante del país junto a los clubes Centro Ecuestre Cajamarca, Club Lomas de Villa y Club Ecuestre Monterrico. Junto a Luna en el Grupo de Trabajo están Vania Diez Canseco Rizo Patrón y el jinete de los Juegos Panamericanos Noé Ben Lamine.

- ¿Por qué aceptó postular a presidir el Grupo de Trabajo de la Federación Ecuestre del Perú (FEP)?

Acepté postular al Grupo de trabajo porque estamos prácticamente tres años sin Federación, básicamente por la culpa de dos personajes que han sido nefastos para el desarrollo de la equitación peruana, ellos saben quiénes son y todos los jinetes que participamos normalmente en los concursos también. Pero tampoco podemos permitir que esta crisis nos afecte, por eso propósito era ser elegido convocar elecciones y entregar mi puesto a la Directiva elegida para que de inmediato se pongan a trabajar por el bien del deporte.

- ¿Qué objetivos se ha propuesto como dirigente de la FEP?

El tiempo de mi periodo sería muy breve y realmente me gustaría ayudar a fomentar la equitación en la juventud, incorporar al Jockey Club del Perú a la Federación para de esta manera usar una pequeña parte de sus instalaciones para que los niños puedan aprender a montar.

- ¿Por qué hay tantos problemas en la FEP? No hay presidente desde la destitución de “Polón” Valdez.

Es lamentable su destitución, yo estuve como candidato a tesorero en la lista que compitió con su lista, ellos ganaron y la verdad es una persona honesta y un dirigente correcto, lamentablemente el hecho se denunció al Consejo de Deportes del IPD que en una resolución muy irregular decidió destituirlo, esa destitución le ha hecho un enorme daño al deporte ecuestre.

- El Club Ecuestre Huachipa, donde usted es socio honorario, envió una carta al IPD descalificándolo moralmente. ¿Cuál es su respuesta y quiénes son los responsables en caso todo sea una farsa?

El recientemente elegido Presidente del Club Ecuestre Huachipa Santiago Echecopar ha enviado una extraña carta al IPD donde me pretende descalificar como candidato al grupo de trabajo. Lamentablemente el Sr Echecopar ha mentido en una carta formal al IPD al sostener que por mi condición de moroso y de haber sido sancionado por el club estoy impedido de integrar un grupo de trabajo.

- ¿Cuáles son las razones que esgrime el Sr. Echecopar?

Las acusaciones de Echecopar son totalmente falsas, yo no tengo ninguna deuda con el club ecuestre Huachipa desde febrero 2020, por el simple hecho de que los socios honorarios no pagan cuota social, por otro lado, tengo un caballo en el club en copropiedad con un socio quien asume los gastos de mantenimiento, no entiendo cómo se puede falsear la verdad para perjudicarme y pretender descalificarme. He pedido el acta de la Junta Directiva donde aprueban el envío de esta carta nefasta al IPD, la nueva Junta Directiva tendrá que explicar el porqué del ataque a mi persona.

- Usted fue parte de una lista que compitió contra “Polón” Valdez por la presidencia de la FEP? Cuéntenos esa experiencia y quiénes lo acompañaban.

Si por supuesto me acompañaban Germán Chávez, Presidente, María Teresa Guzzinati vicepresidente, Yo como TESORERO, Armando Cavero como vocero, las reuniones se realizaban en las oficinas de Graña y Montero, reuniones en las cuales participaba activamente Francisco Dulanto. A excepción de Germán Chávez los cuatro antes mencionados somos socios del CEH.