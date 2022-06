En charla con Depor, el ganador de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 contó toda la odisea que fue estudiar y a la vez mantenerse en el más alto nivel del Taekwondo. Además, contó sus planes en este deporte y lo convencido que está en dejar en alto el nombre del Perú en los juegos que se realizarán en suelo colombiano.

¿Fue difícil poder culminar tus estudios y practicar al mismo tiempo el Taekwondo de manera competitiva?

Ha sido un proceso bastante complicado. Realizar ambas actividades demanda un esfuerzo extra, tanto físico como mental. Algo que yo me propuse desde el inicio de mi carrera fue seguir con el Taekwondo. Quería ser el mejor en todo lo que haga. Fue un camino con altas y bajas. En algún momento pensé en retirarme de alguno de los dos, pero gracias al apoyo de mi familia, amigos y universidad pude salir adelante.

¿Cuánto ha cambiado tu vida después de la exposición que te dio Lima 2019?

Ha sido un salto deportivo bueno en todo aspecto. Los deportistas tenemos todos los reflectores sobre nuestros hombros. Tal vez la pandemia apagó un pago esa ilusión. Sin embargo, me da mucho gusto que en el día a día me cruce con personas que me reconozcan y valoren el esfuerzo que le pongo a mi deporte. También debo resaltar que ahora contamos con instalaciones acorde al más alto nivel. Asimismo, la empresa privada se ha interesado en apoyarme y eso es importante.

¿Hasta dónde quieres y planeas llegar con este deporte?

No es algo que me haya puesto a pensar todavía. Ahora estoy enfocado con todo en lo que será mi participación en los Juegos Bolivarianos. Posterior a ese evento voy a evaluar mi participación en los siguientes campeonatos, pero espero estar presente en la gran mayoría de ellos.

¿Cuál es tu principal objetivo para los Juegos Bolivarianos?

Mi objetivo principal es ganar la medalla de oro en individual y por equipos. Estoy trabajando duramente para eso. No voy por menos del oro en el individual tradicional, que es mi categoría fuerte y estoy muy convencido de que puedo ganar.

¿Qué tan bien posicionado está el Perú en el Taekwondo?

Es uno de los deportes que vienen dando más logros al Perú. En la modalidad de Poomsae siempre aseguramos medalla de oro o plata en los campeonatos mundiales. Seguimos dando pelea a nivel global, pero no hay que bajar la guardia porque la competencia cada vez se pone más difícil.

¿Falta algo para ser aún más competitivos?

Si, creo que lo principal sería profesionalizar el deporte. No solamente el Taekwondo, sino todos. Dar un soporte integral a todos los deportistas. Cada disciplina tiene que contar con profesionales capacitados que sean capaces de orientar, dirigir y gestionar los entrenamientos. A eso le sumaría que cada deporte tenga bases de entrenamiento y que seamos capacitados en todo momento. Creo que la masificación del deporte es un tema importante. En otros países hay selecciones distritales y regionales. En Perú saltas de tu academia a la selección nacional.

¿Qué tan importante es para un deportista estar presente y activo en redes sociales?

Te abre un mundo de oportunidades para visibilizarte, hacerte conocido, dar a conocer tu deporte y que llegue el apoyo de la empresa privada. Por otro lado, también te permite poder compartir tus experiencias con otros deportistas que tienen la misma ilusión que uno tuvo en sus inicios.





