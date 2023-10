El último domingo, los peruanos despertamos con una buena noticia, luego de que el maratonista Cristhian Pacheco se consagrara bicampeón en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El deportista nacional ganó la medalla de oro, tras culminar el circuito en poco más de dos horas, marca que le sirvió también para clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Pese a este importante logro, ninguna autoridad en materia deportiva llegó al aeropuerto este martes a recibirlo.

Así lo dio a conocer el atleta de 30 años en una entrevista con RPP, luego de ser consultado por si el presidente del Instituto Peruano del Deportes (IPD), el presidente de la Federación Peruana de Atletismo o la comisión de Deportes del Congreso habrían llegado al Jorge Chávez para recibirlo a su llegada de Chile, a lo que respondió: “No había nadie”.

Pacheco contó que arribó “a las 8 a.m. a Lima y no estaban. Hablar de mi federación es una pérdida de tiempo. Para mí, es mejor hechos que palabras. Es mejor actuar con mi propio esfuerzo y seguir avanzando. No había nadie [esperándome] solo tomé mi taxi y fui al hotel”, comentó.

A pesar de este mal rato, prefirió enfocarse en su siguiente objetivo: París 2024, para lo cual continuará trabajando con una reconocida marca deportiva. “Siempre han apostado por mi persona. Vamos trabajando 10 años juntos. Gracias a ellos pude lograr mi marca persona, pude clasificar a Tokio 2020, a los Juegos Panamericanos y con ellos he podido ganar en Lima 2019 y en Santiago 2023″, resaltó.

Respecto a cómo llevará a cabo su preparación, explicó que “con el entrenador estamos planificando dónde hacer campamentos, porque el objetivo principal este año era de hacer los Juegos Panamericanos y ya lo conseguimos, ahora el 2024 la meta son los Juegos Olímpicos en París”. Cabe destacar que, gracias a la marca que consiguió, fue que obtuvo su pase a dicha cita olímpica.

Un detalle que confesó el propio deportista, tras coronarse bicampeón, fue que estuvo muy cerca de perderse esta competencia. “Hace cuatro semanas estaba fuera de los Juegos Panamericanos, porque sufrí un accidente fuerte. Me caí de las escaleras y me cocieron la rodilla con seis puntos. Personalmente me sentía frustrado por la idea de no competir. Puse todo de mi parte y logré estar aquí”, dijo a Andina aquel domingo que se alzó con la medalla.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR