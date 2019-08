Para tenis de mesa en Lima 2019: representantes peruanos compiten en los Juegos Parapanamericanos

¡Arrancan los Juegos Parapanamericanos 2019 ! La delegación peruana debuta EN VIVO vía Latina TV, Movistar y TV Perú este jueves 22 de agosto EN DIRECTO y ONLINE en para tenis de mesa en Lima 2019 con la participación de cuatro representantes locales en el primer día de competencia de la disciplina. Mira las principales incidencias del evento por Depor.com.

La jornada se desarrollará este jueves, desde las 10:00 de la mañana (hora peruana), en el Polideportivo 3 de la Villa Deportiva Nacional (Videna), ubicado en el distrito de San Luis.

Cuatro para atleras peruanos, Shirley Aguilar, Luis Alberto Traverso, Jesús Yampufe y Guillermo Yáñez, afrontarán las primeras instancias del para tenis de mesa en Lima 2019.

La transmisión de los eventos estará a cargo de Latina, TV Perú y Movistar 19 para los residentes en territorio peruano.

Programación de duelos con participación peruana:

10:00 a.m. | Jesús Yampufe vs. Eziquiel Babes (BRA)

(individual nasculino - clase 4 - grupo B)

10:40 a.m. | Luis Traverso vs. Jenson van Emburgh (USA) (individual masculino - clase 3 - grupo C)

01:20 p.m. | Guillermo Yáñez vs. Ian Seidenfeld (USA)

(individual masculino - clase 6 - grupo B)

04:00 p.m. | Shirley Aguilar vs. Martha Verdin (MEX)

(individual femenino - clase 4 - grupo B)

04:00 p.m. | Jesús Yampufe vs. Pedro Avendaño (GUA)

(individual masculino - clase 4 - grupo B)

08:00 p.m. | Shirley Aguilar vs. Terese Terranova (USA) (individual femenino - clase 4 - grupo B)

08:00 p.m. | Guillermo Yáñez vs. Goutier Rodrigues (BRA) (individual masculino clase 6 - grupo B)

08:40 p.m. | Jesús Yampufe vs. Jesus Salgueiro (MEX)

(individual masculino - clase 4 - grupo B

09:20 p.m. | Luis Traverso vs. Roberto Quijada (VEN)

(individual Masculino - clase 3 - grupo C)

Para tenis de mesa en Lima 2019 | Mapa de la sede:

