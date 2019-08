El podio no se mueve: reclamo no deja sin el oro a colombiana en Marcha Atlética ni a Kimberly sin la plata

Equipo peruano presentó reclamo a los jueces de Marcha Atlética de Lima 2019 , por la infracción cometida por la colombiana Sandra Arenas, quien llegó primera en la competencia. El pedido de proceder no alteraría los resultados finales y la atleta peruana Kimberly García mantendría su medalla de plata.

De acuerdo al diario El Comercio, medio que conversó con uno de los jueces, "el reclamo aun no ha sido aprobado, pero esto no cambiará el podio. De confirmarse, no se le podría penalizar por ya haber terminado la competencia. Si esto hubiese sido detectado por los jueces, la colombiana hubiese recibido una tarjeta roja".

La atleta colombiana habría estado corriendo durante la competencia, hecho que no está permitido en este deporte. De acuerdo al reglamento, los atletas no pueden permanecer con los pies en el aire al mismo tiempo (esto sucede cuando se corre) y tiene que tenerse al menos uno en el piso y con la pierna completamente extendida.

Kimberly tuvo un llamado de atención por rodilla, ya que en las curvas tuvo problemas para caminar rápido con las piernas completamente extendidas. Esta falta la hizo acreedora de una paleta amarilla, aunque no se repitió y pudo mantener la concentración para seguir en carrera.

Hasta la premiación, los jueces tienen tiempo para revisar las imágenes donde se podria evidenciar la infracción cometida por la atleta de Colombia. De proceder el reclamo, el juez de la competencia, el brasilero Nilton Ferst, afirmó a El Comercio que la medalla de oro no será removida.

Es preciso señalar que la atleta peruana aseguró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque no por esta competencia. García cumplió con la marca mínima para obtener su pase a este certamen internacional en la Copa Panamericana de Marcha, que se realizó en México.

► Medallero Juegos Panamericanos Lima 2019: tabla de posiciones del oro, plata y bronce | DÍA 12



► Tabla de Posiciones: así se mueve mientras se juega la tercera fecha de los Juegos Panamericanos Lima 2019



► ¡Con Quevedo y Acuy! el once de Perú para enfrentar a Jamaica en los Juegos Panamericanos Lima 2019



► En surf peruano en lo más alto: Mafer Reyes ganó su repechaje y Perú peleará por seis medallas de oro [VIDEO]