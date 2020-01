Kobe Bryant, su hija Gianna de 13 años y siete amigos de la familia fallecieron en un accidente aéreo la mañana del domingo. El helicóptero en donde iban se estrelló en la ciudad de Calabasas, en Los Ángeles. No se sabe exactamente lo que ocurrió, pero sí lo que estaba haciendo el piloto minutos antes del trágico suceso.

Sobre todo porque un vecino de la ciudad californiana de Glendale filmó a la nave antes del accidente. “Trato de fotografiar o grabar en video todas las cosas extrañas que suceden sobre mi casa en Glendale, California. Desafortunadamente, esta mañana no me di cuenta que estaba filmando el helicóptero en el que estaba Kobe Bryant, su hija y otros acompañantes. Registré esto 31 minutos antes del accidente. Descansen en paz”, escribió un usuario en Twitter que responde al nombre de ‘THEIR ONLY DREAMS’.

“El piloto estaba realizando maniobras en círculos muy peligrosas. Estaba haciendo mucho ruido, por eso decidí salir. Observé uno o dos círculos antes de comenzar a filmar. Lo veía cada vez más abajo y cercano a mi casa, con los motores al máximo", agregó el usuario en otro tuit.

Según las últimas información, antes de que la nave perdiera comunicación con la torre de control, el piloto identificado como Ara Zobayan dijo que estaba intentando volar más alto para evitar la capa de nubes -el sur de California estuvo nublado la mañana del domingo-.

Y de acuerdo a la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), el radar ha sugerido que el helicóptero ascendió 2 300 pies de altura (poco más de 700 metros) y luego comenzó a caer.

Kobe Bryant fue una leyenda del deporte mundial. Ganó cinco anillos en la NBA (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) y fue campeón olímpico dos veces con la selección de Estados Unidos (en Tokio 2008 y en Londres 2012). Formó el ‘Dream Team’.

