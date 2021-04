El Polideportivo 2 de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) fue escenario del Campeonato Nacional Sub 17, organizado por la Federación Deportiva Peruana de Levantamiento de Pesas. Aquí las pesistas Katerin Olivera y Zayuri Sullca obtuvieron medallas en el primer día del torneo, logrando el reconocimiento nacional.

Olivera, de Moyobamba, se apoderó de tres preseas de oro y, de esta manera, se consagró como la mejor de la división 45 kilogramos, con tan solo 13 años. La también ganadora de 12 medallas de oro en el “Open Colombia para el Mundo Sub 15 y Sub 17″ y “Copa Panamericana Sub 15 y Sub 17″.

“Ganar 12 medallas de oro me permitió venir a Lima, para intensificar mis entrenamientos. Acá hay materiales de primera y no se compara a la realidad de Moyobamba, donde he crecido. Me voy adaptando a todo esto”, aseveró Katerin Olivera.

Zayuri Sullca, por su parte, se quedó con tres preseas de bronce. La deportista de 16 años se mostró orgullosa por la actitud y madurez que ganó tras destacar en la Copa Mundial de Levantamiento de Pesas Sub 17 Online 2020, organizada en nuestro país, en noviembre.

“Espero seguir dando buenos resultados, luego del Mundial realizado en Perú, desarrollado precisamente en este Polideportivo. Hay una buena infraestructura, materiales, las barras son nuevas y se puede entrenar mejor, a diferencia de lo que pasa en provincia”, agregó.

Son cerca de 80 los jóvenes levantadores que participarán de este Campeonato Nacional Sub 17, de los cuales 4 lo harán desde la VIDENA y el resto desde las diferentes provincias del país. La competencia culminará el viernes 30 de abril.





