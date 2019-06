Vania Torres, surfista en Lima 2019: "La meta es, mínimo, ser medallista"

¿Se imaginan los nervios con los que cualquier surfista joven entraría al mar si le dijeran que compite contra Sofía Mulanovich o Analí Gómez? Lo que ambas reinas son al surf (tabla chica), Brissa Málaga lo es al stand up paddle, o también llamado paddle surf. Y el rol de chica nerviosa y con poca experiencia, pero muchísimo talento, es el que le tocó a Vania Torres en 2017.

Antes de entrar en la historia, ¿qué es el paddle surf? "Paddle surf o Stand Up Paddle (SUP) es una modalidad en la que se utiliza una tabla normalmente más grande que la del surf normal [es necesario estar de pie todo el heat o los jueces pueden cobrar interferencia]. La diferencia a la hora de correr es que, en vez de usar tus brazos, utilizas un remo para moverte y darte equilibrio", explica Vania.

Como la tabla chica, el longboard y el paddle race (carreras con remo), el paddle surf es una de las cuatro variantes que participan en Lima 2019 , donde Vania Torres será nuestra representante en la rama femenina y Tamil Martino en la masculina, gracias al cupo obtenido en el Panamericano de Surf 2018. "La meta es, mínimo, una medalla. Lo tengo clarísimo", dispara, enérgica, la surfista nacional. Donde hoy hay confianza hace solo dos años había nervios.

'Team' peruano femenino que participó en el Panamericano 2018 casi completo: faltan Daniella Rosas y Marina Loayza. (Foto: WariWarriors) 'Team' peruano femenino que participó en el Panamericano 2018 casi completo: faltan Daniella Rosas y Marina Loayza. (Foto: WariWarriors)

Era 2017 cuando la estudiante de Administración y Negocios Internacionales de la UPC cambia la tabla chica por el paddle: "Mi papá no quería que deje de estudiar y para competir en el Circuito de Clasificación de la WSL –tabla chica– una debe viajar mucho. Ese año fui a un Mundial, a remar echada [prone surf], y me dijeron: 'Tú corres bien tabla, ¿por qué no haces paddle?".

"Entonces corrí un par de nacionales y gané; unos latinoamericanos y me fue bien también. Estaba mezclando las dos cosas hasta que llegó el Panamericano de Surf 2017, donde la Federación me pidió que escoja", añade Vania. Evidentemente, ya sabemos qué modalidad eligió.

Eso implicaba correr frente a las mejores del continente. Y una de ellas era la reina del stand up paddle en el Perú, Brissa Málaga. Sin embargo, Torres llegó hasta la final con mucha habilidad –aunque con la respectiva cuota de fortuna en las series previas–, donde la esperaba nada menos que Brissa, sobrina de Natalia Málaga. Y tras un muy disputado heat, Torres fue quien se puso la presea dorada. "Gané, y entonces dije: 'Esto es lo que tengo que hacer'", rememora.

Ya instalada en el stand up paddle, a fines del año pasado llegó el Panamericano de Surf 2018, que esta vez venía con doble filo. Por un lado, había que trabajar en equipo y apoyar al compañero porque Perú iba por la quinta medalla de oro en la competición; por otro, de las dos surfers [en stand up paddle] solo la mejor colocaba iba a ir a Lima 2019.

Evidentamente, la selección peruana dormía y concentraba junta, y competía dirigida por el mismo entrenador. Se deseaban suerte unas a otras, pero no era palabras de aliento del todo sinceras. "Yo la pasé muy mal. Competíamos entre nosotros y tuve una semana estresadísima. Brissa es 'pataza' mía, y era como decirle 'Quiero que te vaya bien, pero no mejor que a mí'", recuerda Vania.

El escenario estaba dado para la gran revancha de Brissa. Y a que no saben quiénes llegaron a la final. Esta vez, sin embargo, el heat fue de cuatro surfistas. Una batalla durísima de la que Vania Torres salió con la medalla de plata en el pecho. ¿Y Málaga? No fue su mejor serie y quedó con un cuarto lugar que seguramente le dio 'bronca', pero, a la vez, la certeza de que su sucesora tiene el talento y las agallas para llevar al Perú a lo más alto en Lima 2019.

No puede bajar del podio

La ganadora del último Panamericano de Surf fue la representante colombiana Isabella Gómez, a quien nuestra representante en los Juegos de Lima ya tiene bien marcada. "'Es con quien corro las fechas del Tour Mundial [de la Asociación de Profesionales de Paddlesurf, APP] y definitivamente es la más fuerte –sentencia–. También está Nicole Pacelli, de Brasil, quien quedó tercera esa vez. 'Isi', Nicole y yo somos las más fuertes del torneo".

¿Cómo se está preparando Vania Torres para no bajar del podio y regalarle una medalla al país? Solo días después de clasificar a Lima 2019, cerró el año con la presea de bronce en la última fecha del Tour Mundial de la APP, en Gran Canaria. Con ello, cerró el 2018 como la cuarta mejor del mundo en stand up paddle. "Pude medirme con las mejores. Fue mi mejor torneo", señala.

En plena ola en la última fecha del Tour Mundial APP 2018, en Gran Canaria, donde quedó tercera. (Foto: Juanjo Usal / Video: Vania Torres)

Este año solo se ha llevado a cabo una fecha del Tour, en Sunset Beach de Hawaii, donde Vania no tuvo suerte. "Hubo olas muy grandes, que llegaban a cinco metros. Además, un viento tan fuerte que no te podías parar en el paddle porque volabas. Nunca me había ido tan mal en un campeonato", se sincera tras su noveno lugar, en febrero.

Su reivindicación vendrá después de los Panamericanos, ya que la APP ha programado las últiimas tres fechas del Tour a partir de agosto. Por lo pronto, Vania Torres ha ganado la primera fecha del Tour Latinoamericano (ALAS), en abril, y la jornada de apertura del circuito nacional de stand up paddle. Pequeños triunfos que la reconfortan y le dan un nuevo impulso rumbo a la medalla de oro, que la consolidará como la gran figura del paddle surf de la región.

Vania Torres nos contó todo esto en PoliDepor. Si te interesa conocerla mejor, dale play al video de abajo.



DATO: El surf en los Panamericanos 2019 va desde el 29 de julio al 4 de agosto en la playa Punta Rocas. Arma tu plan, organiza a tu 'mancha' y compra tus entradas con tiempo, en este enlace.

► Piccolo Clemente, el longboarder peruano que fue campeón mundial con la rodilla rota



► ¡El caballero de los mares! 'Piccolo' Clemente se coronó en el Campeonato Mundial ISA de Longboard en Francia



► Es la reinad del mar: María Fernanda Reyes se alzó con el primer lugar en torneo de longboard en Puerto Rico



► Con victoria peruana: los mejores momentos del Panamericano de Surf 2018