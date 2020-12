Las sedes que administra el Proyecto Especial Legado Lima 2019 siguen albergando más competencias oficiales. Esta vez, cerca de 100 deportistas y para deportistas de todo el país participan del Campeonato Nacional de Bádminton Juvenil, Absoluto y Parabádminton 2020 desde el imponente Polideportivo 2 de la VIDENA.

La perfecta iluminación y el buen estado del recinto, a cargo del Proyecto Especial Legado Lima 2019, permitió que los integrantes de las categorías sub 15, sub 17, sub 19 y absoluta, compitan sin problemas en las cinco canchas oficiales que fueron habilitadas para el desarrollo del certamen, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad.

Gonzalo Castillo y Luciana Barboza en singles, Guillermo Buendía y Umesh Lescano en dobles varones, Analia Yi y Luciana Barboza en dobles damas, Fabrizio Valdiviezo y Valeria Schwalb en mixtos, destacaron en el inicio del campeonato, el cual inició el sábado 26 de diciembre y culminará este miércoles con una ceremonia de clausura y premiación.

“Muchos jóvenes de provincia sumarán su primera experiencia desde canchas profesionales, de primer nivel y seguras. Eso además es importante para el crecimiento y masificación de la discplina, que le ha regalado muchas alegrías al país”, afirmó Derly Delgado, entrenador nacional.

En ese sentido, el estratega recordó el éxito que significó la organización del Campeonato Sudamericano Adulto y Juvenil de Bádminton, realizado en el Polideportivo 2, en donde la selección peruana se consagró campeón, venciendo a las delegaciones de Argentina, Colombia y Bolivia.

Medallistas van por más gloria

La fiesta deportiva también estará engalanada por la participación de los medallistas de oro en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, Pilar Jáuregui y Pedro Pablo de Vinatea. Ambos, clasificados a la final, buscarán este martes consagrase campeones nacionales en sus respectivas categorías.

A esta lista se suma la campeona mundial, Giuliana Poveda. La para deportista volverá a sentir el rigor de una competencia oficial después de varios meses.

Seguimos jugando

El Proyecto Especial Legado Lima 2019 puso, además, a disposición el Polideportivo 1, a fin de que los deportistas y para deportistas provenientes de provincia realicen un entrenamiento especial con el cuerpo técnico de la selección peruana.

“La intención es que ellos aprovechen su estadía en Lima para reforzar sus desplazamientos técnicos y así analizar también sus rendimientos. Si alguno destaca, lo invitamos a formar parte de la selección”, agregó el técnico Derly Delgado.

