¡Con hambre de gloria! Sigue EN VIVO la prueba de Squash por equipos de los Juegos Panamericanos Lima 2019

Squash no para en Lima 2019. Diego Elías , Alonso Escudero y Andrés Duany formarán el equipo peruano de los Juegos Panamericanos. Síguelos en Depor.com. El evento iniciará este domingo 28 de julio desde las 11:30 a.m. (hora peruana) en el CAR de la Videna. La transmisión estará a cargo de Movistar 19, Latina y streaming de ESPN.

El equipo nacional de squash, conformado por Diego Elías, Alonso Escudero y Andrés Duany, tendrá como rivales a representantes de México y Guatemala, a la misma hora, por el Grupo A, en la ronda preliminar de los Juegos Panamericanos.

Squash en Lima 2019 | Horarios en el mundo del evento

Perú.: 11:30 a.m. | Movistar 19, Latina, ESPN (Streaming)

México: 11:30 a.m.

Ecuador: 11:30 a.m.

Colombia: 11:30 a.m.

Bolivia: 11:30 a.m.

Paraguay: 11:30 a.m.

Venezuela: 11:30 a.m.

Chile: 12:30 p.m.

Brasil: 1:30 p.m.

Argentina: 1:30 p.m.

Uruguay: 1:30 p.m.

España: 6:30 p.m.

Diego Elías, campeón en individuales masculino de Lima 2019, llegará con la moral alta para guiar al equipo a lo más alto de la competencia. El deportista derrotó este sábado al colombiano Miguel Rodríguez por 3-1 y se llevó el oro.

"Todavía no lo proceso, se siente muy bien. Es una felicidad inmensa. Darle la medalla de oro al Perú era mi objetivo para este año. Estuve trabajando muy duro para esto. Estoy muy agradecido con todo mi equipo. Gracias a mi papá, que ha estado apoyándome desde el comienzo y a toda mi familia", afirmó Elías tras su victoria.

Diego Elías, asimismo, también podría sumar otra medalla de oro o plata a su registro. Y es que el deportista luchará la noche de este sábado por el pase a la final de dobles masculino, frente a una dupla estadounidense.

Squash por equipos: entradas para el evento este domingo 28 de julio

Entrada Precio Regular S/. 20 Menores de 18 años S/. 10 Adulto Mayor S/. 10 Asiento Accesible – Silla de Ruedas (*) S/. 10 Acompañante Asiento Accesible S/. 10 (*) Asiento de Silla de Ruedas: Tarifa aplica para personas con el Certificado de Discapacidad, Carné de CONADIS u otro documento que acredite la condición. Al momento de ingresar al Recinto deberá presentar el certificado correspondiente. Sólo 01 entrada de Asiento de Silla de Ruedas y 01 entrada de Acompañante por certificado. "

Mapa de la sede donde se jugará esta disciplina

