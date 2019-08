Se lo propuso y lo logró: Mariano Wong se quedó con la medalla de bronce en Karate modalidad Kata en Lima 2019

El Karate sigue dándole alegrías al país. Esta vez, le tocó a Mariano Wong. El representante peruano venció al mexicano Waldo Ramírez en la modalidad Kata individual y se quedó con el bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019 , sumando 16 de ese metal, 29 medallas en total.

Con una presentación impecable, el representante peruana logró alcanzar una buena puntuación sobre el mexicano Waldo Ramírez y lo celebró con todo el público peruano que se hizo presente en Villa El Salvador para alentar a toda la delegación nacional que nos representa en este deporte.

Así fue la presentación de Mariano Wong en Karate. (Fuente: TV Perú)

"Muy contento por esta presentación. Es una satisfacción personal y para todo el Perú, para el deporte. El karate es hermoso, no solo te forma como deportista, sino también como persona. Yo ya sabía que iba a haber mucho ruido, la hinchada puso de su parte. No estoy al tope de mi carrera deportiva, debo seguir mejorando. Me voy a seguir preparando para lo que viene", declaró muy contento para Movistar nuestro karateca peruano.

Mariano Wong se suma a Ingrid Aranda, quienes conquistaron dicha presea en Karate en la modalidad Kata individual en ambas ramas. Aún queda una posibilidad de medalla de oro para la delegación peruana de este deporte: el equipo masculino de Kata peleará ante México por la dorada.

Este video es proporcionado por ESPN Play

