Miami (Estados Unidos) fue el escenario elegido por Panam Sports para realizar la Asamblea Extraordinaria y saber cuál será la sede que reemplazaría a Bogotá (Colombia), que quedó desplazada por retraso en temas de infraestructura. Renzo Manyari, presidente del COP, fue uno de los expositores y tuvo la oportunidad de dar mayores detalles sobre cómo ha sido este trabajo que terminó con un grato resultado.

“Es una satisfacción el haber cumplido, creo que hemos lo que se tenía que hacer de manera correcta. Los resultados hablan por sí solos. Salimos de una contienda contra dos países como son Paraguay y El Salvador, por lo que eso hace la victoria como algo más sublime. Yo estaba buscando el sobre para ver las letras. La emoción fue tremenda y una culminación ideal de lo que fueron dos meses de campaña”, contó a Depor.

¿Qué sigue ahora en el camino a Lima 2027?

“Hay que ver el contrato, coordinar con Legado para comenzar a recibir comisiones de visita de Panam Sports. Se tiene que generar una ley que declare de interés nacional la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del 2027. Coordinar con las federaciones en cuanto a los programas deportivos. Tanto nacionales como internacionales y panamericanas. El apoyo del Gobierno ha sido absoluto”.

Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano. (Foto: Legado)

¿Han pensado quizá en la idea de plantear un Ministerio del Deporte?

“Todavía falta bastante, el solo hecho de crear un ministerio no genera resultados inmediatos. Hay que generar mayor madurez en la parte de administrativa del sector, entre las federaciones. Por madurez me refiero a que las directivas y normas se mantengan y no se cambien cada cierto tiempo, que respondan a un proyecto país y plan estratégico”.

¿Qué papel tendrá el Comité Olímpico Peruano?

“Para el COP es fungir un papel de asesor técnico, no va a estar en la parte administrativa de los fondos públicos. No nos interesa y no es parte de nuestra función, estamos enfocados en los deportistas. Se va a reforzar la atención y el trabajo con ellos, para que a partir de ello la organización vaya de la mano con los expertos, a quienes nos debemos como Comité Olímpico”.





La misión de Legado

Desde Lima, la sede de Legado también fue un punto de reunión para conocer el resultado y saber juntos si es que Lima iba a ser elegida. Precisamente, aquí se encontraba el director ejecutivo del proyecto especial: Carlos Zegarra. El representante de la entidad mostró una notoria emoción al momento de conocer el resultado: “Ha sido un gran momento de satisfacción, orgullo y felicidad. También la emoción de sentir que asumimos una responsabilidad que tiene que ser debidamente desarrollada y cautelada porque los países están confiando en este proyecto que ya dejó de ser una realidad”.

¿Han conversado con la Contraloría por temas de presupuesto y contrataciones?

“El pedido expreso que hemos hecho a la contraloría es para que nos acompañen y estemos juntos en el proceso de adquisición y contratación para asegurar que las operaciones sean transparentes y eficientes, que los recursos públicos sean utilizados con transparencia. Hemos programado una reunión con estrategias que van a ser debidamente comunicadas”.

¿Qué falta construir o remodelar?

“La infraestructura está lista. Con el proyecto de la Villa Panamericana, vamos a ampliar 5 torres más de 10 pisos, para garantizar las 10 mil camas que se nos han solicitado . Para todos los participantes tenemos hoteles de cinco estrellas en Lima. Tenemos la infraestructura hotelera, deportiva y el capital humano listos para organizar el evento en cualquier momento”.

Carlos Zegarra, director ejecutivo de Legado. (Foto: Legado)

¿Se habla también de la pista de remo, cierto?

“Es una deuda que se tiene con el deporte, que tantas alegrías nos ha dado en el último tiempo. Esperamos poder solventar en estos juegos para que quede como Legado. Tenemos nuevos deportes como el cricket y Lacrosse. La idea es ver cómo están esos equipos en el Perú y decirles que seremos sede”.

Cómo ex deportista, ¿cuál es el sentir de esta designación?

“Particularmente he participado en cinco juegos de manera distinta, he sido medallista y yo sé cuánto le cambia la vida a las personas para bien. No es un tema de estrellas, ni de humos, es un tema de identificación como peruano y deportista, por lo que creo que todas las personas que quieran participar (en las distintas responsabilidades) van a tener la oportunidad de enriquecerse y generar una mejor peruanidad”.





¿Cuántos deportes albergan los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos?

Los Juegos Panamericanos son un evento deportivo internacional multidisciplinario que alberga a más de 6.916 atletas panamericanos provenientes de 41 países. Es el equivalente a los Juegos Olímpicos y su programa está compuesto por 39 deportes y 60 disciplinas.

Por su parte, los Juegos Parapanamericanos son el equivalente a los Juegos Paralímpicos. En este certamen deportivo se recibe a un aproximado de 1.927 Para atletas de 33 países de América, con distintos grados de discapacidad (física, visual o intelectual), que compiten en 17 deportes y 18 disciplinas, y también buscan sumar puntos para clasificar a los Juegos Olímpicos.

¿Cómo le fue a Perú en Santiago 2023?

Perú llegó a Santiago 2023 con la valla alta luego de tener amplio éxito en Lima 2019, donde fue sede y tuvo la posibilidad de contar con 592 competidores, sumando 41 preseas (11 de oro, siete de plata y 23 de bronce). En Chile, solo hubo 216 atletas clasificado por mérito propio, con un saldo positivo de 32 de medallas (10 de oro, seis de plata y 16 de bronce). Esta fue la mayor producción como visitantes desde los primeros Juegos en Buenos Aires 1951; y la segunda mejor por cuota de medallas de oro.

Los Parapanamericanos de Santiago también fueron un éxito para el país. Desde el inicio se logró marcar el camino con 89 paratletas, nuestra delegación más numerosa en la historia del evento compitiendo en el exterior (en Lima 2019 donde fuimos sede tuvimos 139). Y si hace cuatro años se consiguieron 15 metales, esta vez la cifra se duplicó con 34 preseas (seis de oro, nueve de plata y 19 de bronce), récord histórico.





