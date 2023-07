Judo Perú se viste nuevamente de gala para albergar un evento internacional por todo alto. Más de 500 judocas de 20 países dirán presente en la Copa Panamericana Cadete-Junior, el Panamericano Sub-13 y Sub-15, así como al Open Panamericano Lima 2023 del 14 al 23 de julio en el Polideportivo 3 del Centro de Alto Rendimiento Videna y que cuenta con el respaldo del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

La selección de judo nacional, que logró un destacado desempeño en el Open Panamericano Guayaquil 2023 al obtener tres medallas (dos de plata y una de bronce), se alista para afrontar nuevos desafíos. Nuestros judocas buscarán seguir sumando puntos para su clasificación a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Entre nuestros representantes más destacados se encuentran Brillith Gamarra 48kg, Xsara Morales 70kg, Camila Figueroa 78kg y Yuliana Bolívar +78kg en femenino; Juan Postigos 66kg, Alonso Wong 73 kg, Yuta Galarreta 90kg y Daryl Yamamoto 100kg en la categoría masculina. Este torneo marcará el regreso de Yuliana Bolívar al tatami, tras superar una lesión, en busca de su clasificación.

En el equipo nacional se encuentran deportistas del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) y del programa priorizados “Santiago 2023″ del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

“Es un orgullo y felicidad para nosotros ser sedes de un evento internacional nuevamente. Trabajamos para estar a la altura en la organización, mientras que nuestros judocas salen a competir de igual a igual contra cualquier oponente del mundo. Hemos convertido al judo en una familia. Hemos sembrado la nueva generación del judo y seguimos batallando para que nuestros proyectos no se detengan y para que el deportista sea profesional”, señaló la presidenta de la Federación Deportiva Peruana de Judo (FDPJ), María Martínez.

El tres veces olímpico, Juan Miguel Postigos, quien subió al podio del Open Panamericano de Guayaquil 2023, volverá a Lima para afrontar un nuevo desafío en casa. “Contento por volver a casa a competir, que es lo que me gusta y es lo mío. Hay mucho sacrificio de por medio, pero no me rindo y sigo esforzándome por los objetivos trazados”, señaló el experimentado judoca que tiene altas posibilidades de representarnos nuevamente en unos Juegos Panamericanos y Olímpicos.

El viernes 14 y sábado 15 el evento romperá fuegos con el Panamericano Sub-13 individual y por equipos. El domingo 16 entrará en acción la Sub-15 en la categoría por equipos, pero además se desarrollará el Mini Prix Panamericano.

El evento, uno de los buques insignias en el trabajo que desarrolla e impulsa Judo Perú, para niños a partir de los 3 años, tendrá lugar por primera vez a nivel Panamericano. Veremos en acción a los futuros judocas de élite que representarán a nuestro país.

El miércoles 19 será el turno para la Copa Panamericana Cadete y el jueves 20 para la Copa Panamericana Junior. Mientras que lo más grandes lucharán por subir al podio el sábado 22 y domingo 23 en el Open Panamericano.

La fiesta del Judo continuará del 24 al 28 de julio en nuestro país, al ser escenario del campamento Panam Sport con los mejores exponentes del judo en América. Y el 24 de julio vive el seminario “¡La igualdad de género es un camino que construimos juntos!”, que se desarrollará en el auditorio del Comité Olímpico Peruano.

Regístrate ahora para ser parte del primer seminario de la Comisión de Igualdad de Género de la Confederación Panamericana de Judo. No te quedes fuera, únete al cambio y sé parte de esta poderosa conversación.

Regístrate en el enlace: https://forms.gle/cQQD7h5CY3BJ7gN69

