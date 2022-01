El sueño que tuvo de niño está cada vez más cerca de hacerse realidad. Desde los 10 años, Lucca Mesinas siempre quiso estar en la élite del surf, y ahora -15 años después- está a solo unas horas de su flamante debut como integrante del Tour Mundial del Surf (CT). El mancoreño, primer peruano en clasificar a la World Surfing League (WSL), tendrá su primera presentación en el Circuito Mundial, desde este sábado en Hawái (Pipeline).

Lucca Mesinas, que el año pasado logró clasificar al Tour Mundial tras quedar dentro de los 12 mejores del Challenger Series, comenzará su aventura en la WSL con un ‘heat’ bastante singular. El destino lo puso en una llave contra la leyenda Kelly Slater y el australiano Jack Robinson. El peruano buscará estar a la altura, domar las olas hawaianas y brillar en la primera parada del circuito.

Depor conversó con el tablista nacional para conocer sus impresiones a poco del esperado debut en la WSL, que esta temporada tendrá un agregado especial. De los 35 participantes, solo 22 seguirán en el Circuito Mundial tras las primeras cinco fechas. La meta de Lucca sin duda será meterse dentro del pelotón y seguir compitiendo todo el año en la élite del surf.

Lucca Mesinas terminó en el puesto 12 la temporada pasada en el Challenger Series 2021, (Difusión)

¿Cómo están las sensaciones a poco de tu debut en la WSL?

Sí, contento, todavía ni me la creo. Yo creo que se me vendrán las emociones cuando ya esté entrando a mi primer heat. He estado entrenando en las playas de la competencia, ya están acá casi todos. Se siente bien estando acá con todos los mejores del mundo y tratando de coger las mejores olas. Acá en Hawái es importante agarrarte buenas olas. Creo que las emociones van a venir durante la competencia. Hay que dejar todo, representar bien al Perú e ir por esas metas que tengo.

¿Desde hace cuánto tiempo estás en Hawái? ¿Cómo ha sido tu preparación?

Estuve en Perú para Navidad y Año Nuevo, fui a ver a mi familia a Máncora. Pensé que iba a agarrar un poco más de olas para entrenar, pero no hubo muchas olas, estuve más que todo haciendo ejercicios físicos y tratando de ponerme en forma. Después, el 10 de enero, me vine a Hawái, para comenzar a practicar las olas. Van ya dos semanas y media acá entrenando.

¿Ya estás adaptado a las olas de Hawái?

Sí, de todas maneras. Como te digo, es bueno venir a Hawái a practicar con tiempo. Las olas acá son difíciles, son grandes. Hay que comenzar a adaptarse y ver cómo funcionan, ha sido bueno que haya venido acá desde hace varias semanas.

¿Cómo son las olas de Hawái?

Acá las olas son fuertes, grandes, acá se esperan las olas más grandes, porque hay show, hay olas tubulares, fuertes. Los campeonatos acá siempre son en momentos críticos, cuando hay olas fuertes; son las olas más difíciles que hay. Para Pipeline, que es la primera fecha, marcan buenas olas. Desde el primer día, van a haber buenas olas, va a haber show asegurado y solo queda alistarse.

¿Ya te has encontrado con olas grande durante tu estadía en Hawái?

Sí, han estado bastante grandes, hace semanas que no paran las olas, acá es una locura. No paran las olas todos los días, hay olas grandes y medianas, y eso es lo bueno, por eso, he venido con anticipación.

¿Cuál es el objetivo para esta primera fecha?

El objetivo de las primeras cinco fechas es entrar en el top 20 para poder quedarme en el Tour. Por evento, la meta es avanzar lo más que se pueda, no va hacer fácil, porque soy nuevo y los nuevos tienen un ranking bastante bajo, por lo que tienen que competir contra los mejores, los de ranking alto, pero como te digo, hay que prepararse. En Pipeline, hay que avanzar lo más que se pueda, tratar de llegar a cuartos, semifinaless y lo que se pueda, la idea es hacer puntos para las primeras cinco fechas. Después ya, uno puede estar más relajado compitiendo, porque uno ya sabe que está dentro del Tour.

Tu primer heat será contra Kelly Slater y Jack Robinson, ¿cómo crees que será?

Comenzar el Tour con un heat tan bueno es algo motivador, porque ya uno tiene la oportunidad de competir contra los mejores del mundo, como competir contra Kelly Slater, que para mí es uno de los mejores y todavía tiene mucho que mostrar, es una leyenda del surf. El poder tener al menos un heat con él en toda mi vida, yo creo que va a hacer algo que quedará en mi memoria, estoy feliz de poder competir contra Kelly Slater y contra Jack Robinson, va a hacer un heat duro, pero en el surf cualquier cosa puede pasar, vamos a tratar de ganarlo.

Lucca Mesinas competirá en el décimo 'heat' en Pipeline. (WSL)

El Tour no se guarda nada en tu primer heat estarás ante los mejores...

Acá en el Tour estás compitiendo contra los mejores y de frente te van a tocar ellos, los mejores. Estás compitiendo contra los mejores 34 del mundo, sabes que directamente te va a tocar pura gente difícil, y más si soy nuevo y tengo un ranking bajo por el momento. Hay que ir escalando, pasando heats y tener un mejor ranking.

La sensación del Tour Mundial es que ahí no hay rival pequeño, están los mejores y te pueden tocar ellos desde el comienzo...

Sí, todos son buenísimos, por ahí habrá tres ‘extraterrestres’ (risas) que la destrozan, pero así es el Tour. Ir a todos los heats con las mismas metas y expectativas.

Miguel Tudela será el otro peruano que estará en la primera parada del Tour Mundial. Esto luego de recibir una wildcard para la competencia. (COPAL)

¿Cómo es el sistema en cada ronda?

En la primera ronda, pasan dos y los que queden en tercer lugar van al repechaje. Los dos primeros pasan a la tercera ronda y los del repechaje a la segunda ronda. En la segunda ronda, los dos primeros van a la ronda tres, ahí se encuentran con los que avanzaron en la ronda inicial. Los puntos que ya comienzan a sumar son a partir de la cuarta ronda, que son los octavos de final.

De los 35 que hay, solo 22 seguirán en carrera luego de las primeras cinco fechas, ¿no hay mucho margen de error para fallar?

Sí, son cinco fechas en las cuales van a descontar una (la de menor puntaje), cuatro te van a contar para el ranking y se queda el top 22; en verdad, creo que es el top 20, pero ponen dos espacios más para las personas que se lesionan en las primeras fechas y entran los otros dos (tipo wildcard). No hay margen de error en estas primeras cinco fechas, hay que ser constante, conseguir buenos resultados en todos los eventos y quedarse en el top 20.

Las cinco primeras fechas de Lucca Mesinas

Pipeline, Hawaii | 29 de enero - 10 de febrero

Sunset, Hawaii | 11 al 23 de febrero

Peniche, Portugal | 3 - 13 de marzo

Bells Beach, Australia | 10 - 20 de abril

Margaret River, Australia | 24 de abril - 4 de mayo

En esta primera parada del Tour Mundial, no estarás solo, porque Miguel Tudela recibió el wildcard y habrá dos peruanos en la competencia, ¿has hablado con él?

Sí, hablé con él, lo felicité, estoy feliz de que haya dos peruanos. Es bueno que haya presencia peruana en estos eventos, hace feliz a la comunidad surfer peruana y a toda Latinoamérica. Vamos a representar de la mejor manera a Perú, Miguel Tudela es bueno en estas olas.

¿Esta será tu primera vez en el Tour Mundial o ya estuviste como invitado en el pasado?

Sí, el año pasado me invitaron a una fecha en México, pero ahora es diferente, soy parte del Tour. Cuando te invitan, vas a competir y están tanteando cómo te va contra los mejores del mundo, pero ahora no hay otra alternativa que darle duro, porque ya uno tiene la oportunidad de estar acá y nadie quiere salir del Tour. Hay que esforzarse al triple. Voy a darlo todo para no salir del Tour.

Miguel Tudela competirá contra Italo Ferreira y Callum Robson en el 'heat 5'. (WSL)





