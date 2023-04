La Maratón KLM Aruba destaca entre los principales calendarios de running por sus hermosos escenarios. El recorrido pasará por puntos emblemáticos de la Isla Feliz, como Palm Beach, Eagle Beach y el famoso Faro California. Además, está oficialmente certificada por la World Athletics y por la AIMS y es un clasificador para Boston.

El sábado 3 de junio se realizará la carrera o caminata divertida de 5K a las 5:30 p.m. y el domingo 4 de junio la maratón empezará a las 3:15 a.m., la medio maratón a las 5:15 a.m. y los 10 K a las 6:15 a.m.

“Queremos invitar a todos los corredores de Latinoamérica a que cumplan su promesa de correr fuera de sus países y qué mejor que lo cumplan en Aruba, con paisajes espectaculares, una organización con estándares internacionales y en un ambiente para disfrutar con la familia, amigos o pareja. Nos encanta la idea de que las personas viajen a hacer su deporte favorito y competir, pero que a su vez se diviertan en compañía de todos sus seres queridos”, aseguró Jordan Schlipken, director de la Autoridad de Turismo de Aruba para Latinoamérica.

La Maratón KLM Aruba ofrece a los participantes:

4 distancias para que los participantes elijan de la carrera certificada AIMS / IAAF.

Opciones de 5 km y 10 km tanto para corredores como para caminantes.

Participación a nivel internacional y local para hombres y mujeres y para jóvenes y adultos.

Cada participante recibe un número de carrera personal (dorsal), registro de tiempo en línea, camiseta del evento, medalla de lujo, estaciones de agua que incluyen Powerade y fruta fresca.

Rutas escénicas para todas las distancias.

Aplicación gratuita con ‘Live Track & Trace’ para que familiares y amigos puedan seguir a los participantes.

Certificado gratuito para cada participante con nombre y distancia recorrida.

Finalización conjunta de todas las distancias en la playa de Hilton Aruba seguida de la ceremonia de entrega de premios para los que finalicen en primer, segundo y tercer lugar y una “fiesta posterior en la playa”.

La camiseta para correr Dri Fit, la tradicional Pasta Party, la foto y el video de acabado son opcionales.

La inscripción ya está abierta y pueden registrarse en https://klmarubamarathon.com/en





