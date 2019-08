Itzel Delgado tras su bronce en Lima 2019: "Una ola me revolcó, pero el aliento me hizo sacar fuerzas de donde no tenía"

Itzel Delgado consiguió la medalla número 13 de Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019 , al quedar tercero en la Carrera Stand Up Paddle, una de las pruebas dentro del Surf que se vienen llevando a cabo en el Complejo Punta Rocas. El peruano estuvo cerca del oro, pero una ola lo alejó de su objetivo.

" Una carrera muy dura. Yo he venido preparándome mucho tiempo para esto. Venía apuntándole al oro. Lamentablemente, las condiciones hoy no se dieron. Estuve cerca del oro por un momento, gracias a una buena ola que agarré en la tercera vuelta, pero otra ola me revolcó, me hizo caer al mar y ahí perdí el segundo lugar. Venía el colombiano en cuarto lugar queriendo pasarme, pero al escuchar el aliento de los peruanos saqué fuerzas de donde no tenía y corrí con todo para llegar a la meta por ese tercer lugar", comentó Itzel, denotando todo el cansancio de una carrera más que peleada en Punta Rocas.

Itzel Delgado tras ganar el bronce en Lima 2019. (Foto y Video: Renzo Rodríguez)

Un hito histórico para el Perú, pues con este bronce consiguió su primera presea en unos Juegos Panamericanos en esta disciplina. "Una medalla de bronce, la primera del surf. Es la primera medalla del surf en la historia de los Panamericanos para el Perú. Es un orgullo, estoy muy contento. Se la dedico a mis padres. Abro el juego para que el equipo de surf siga conquistando medallas, porque esta no será la primera ni la última. Seguimos con fuerza", declaró.



" Quiero agradecerle a todo el público peruano que vino, que alentó a pesar del frío. Que estuvo presente, apoyándonos, dándonos fuerzas, ese aliento que te impulsa a dar más. Gracias y ¡Arriba Perú!", concluyó el surfista peruano de tan solo 20 años.

Itzel peleó su medalla hasta el último segundo.

Otros competidores de la jornada:

La delegación local tiene chances de pelear por la medalla dorada en el stand up paddle surf. Tamil Martino enfrentará a Daniel Hughes de Estados Unidos (3:15 p.m.) y Vania Torres contra Candice Appleby, desde las 4:07 p.m. (horario en Perú).



María Fernanada Reyes quiere seguir en Lima 2019 y participará en la tercera ronda de repechaje en longboard. La peruana se medirá a la estadounidense Tiare Thompson desde la 1:03 p.m. (horario en Perú).



Finalmente, Melanie Giunta buscará avanzar a la quinta etapa de repechaje en surf femenina. La surfista nacional tendrá que vencer a la argentina Ornella Pellizzari desde las 2:27 p.m. (horario en Perú).

► Día 10 de competencia: así va EN VIVO el medallero de Juegos Panamericanos Lima 2019 | CLASIFICACIÓN ACTUAL



► Gladys Tejeda y el duro camino para el oro en Lima 2019



► ¡Duro golpe! Mauricio Fiol quedó fuera de los Lima 2019 tras dar positivo en pruebas antidoping



► ¡Una más! Marko Carrillo consigue medalla de bronce en tiro en los Juegos Panamericanos