A pesar de que los Juegos Panamericanos Santiago 2023 iniciaron el miércoles, la inauguración oficial se llevará a cabo este viernes 20 de octubre en el Estadio Nacional de Chile. Si bien los amantes de las diferentes disciplinas esperan con ansias la presentación de sus deportistas favoritos, también están al tanto del medallero. Por este motivo, en los siguientes párrafos te daremos a conocer todos los detalles y cómo va la tabla según el país participante.

Es necesario mencionar que cada medalla que cuelgue del cuello de un atleta en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 será única, no solo por lo que significa para el deportista sino porque su elaboración fue un proceso artesanal que hace que no existan dos preseas iguales. ”Cada medalla es distinta de la otra, porque se hacen una a una con un proceso artesanal de pátina u oxidación. No hay medallas iguales”, explicó Verónica Lobos, jefa del área de Marca, Identidad e Imagen de los Juegos y a cargo del proyecto.

Salidas de las entrañas del territorio chileno, del desierto de Atacama, todas las medallas tienen un corazón de cobre y están coronadas por un adorno mapuche, la trapelacucha, que es una aguja prendedora que simboliza la unión entre el hombre y la mujer.

Siendo Chile el máximo productor de cobre en el mundo, hizo que este metal se convirtiera en el principal componente y la empresa chilena Antofagasta Minerals fue la principal proveedora. Por ello, Santiago 2023 son los primeros Juegos que usarán como base el cobre para la elaboración de los galardones, pues en Toronto 2015 si bien se utilizó fue solo para las preseas de bronce.

Las medallas tienen un peso de 280 gramos, un diámetro de 10 centímetros y un grosor de 8 milímetros. El centro y la cinta son de color turquesa, mientras que en el anverso y reverso se encuentran elementos que simbolizan distintos territorios de Chile como la cordillera de los Andes, el cóndor, los funiculares de Santiago y el pehuén o araucaria, que es un árbol típico del sur del país austral y su cultura originaria.

En los Juegos Panamericanos se repartirán un total de 2.986 preseas de las cuales 947 son de oro, 947 de plata y 1.092 de bronce. Ojo, las preseas de los Parapanamericanos tienen la misma confección, pero se diferencian en que el centro y la cita tiene un tono azulita y escrita la leyenda “Santiago 2023″ en braille.

Medallero Juegos Panamericanos Santiago 2023

PAÍS ORO PLATA BRONCE TOTAL Chile Antigua y Barbuda Argentina Aruba Bahamas Barbados Belice Bermudas Bolivia Brasil Canadá Colombia Costa Rica Cuba Dominica Ecuador El Salvador Estados Unidos Granada - Guatemala Guatemala Guyana Haití Honduras Islas Caimán Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes de los Estados Unidos Jamaica México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Puerto Rico República Dominicana San Cristóbal y Nieves San Vicente y las Granadinas Santa Lucía Surinam Trinidad y Tobago Uruguay Venezuela





