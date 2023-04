Desde el Kaseya Center, Miami Heat vs. Atlanta Hawks juegan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE por la ronda de Play-In de la NBA. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. El duelo, que será clave para el conjunto liderado por Jimmy Butler y Bam Adebayo, arrancará a las 5:30 de la tarde (hora mexicana - 6:30 pm en Perú) e irá por la transmisión GRATIS de ESPN, Star Plus y TNT para América Latina. No te pierdas el minuto a minuto más completo, junto a todas las canastas, triples, rebotes, asistencias, estadísticas e incidencias, en Depor.

Miami Heat vs. Atlanta Hawks: posibles quintetos

Miami Heat : Jimmy Butler, Max Strus, Bam Adebayo, Tyler Herro y Gabe Vincent. Entrenador : Erik Spoelstra.

: Jimmy Butler, Max Strus, Bam Adebayo, Tyler Herro y Gabe Vincent. : Erik Spoelstra. Atlanta Hawks: John Collins, De’Andre Hunter, Clint Capela, Trae Young y Dejounte Murray. Entrenador: Quin Snyder.

Miami Heat vs. Atlanta Hawks juegan por el Play-In de la NBA (Video: @MiamiHEAT).