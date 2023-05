¡Final de infarto! Miami Heat vs. Celtics se enfrentarán hoy, domingo 21 de mayo por Game 3 de las Finales de Conferencia Este de la NBA 2023. El encuentro se llevará a acabo en el Kaseya Center de Miami, Florida, hoy a las 6:30 p.m. hora mexicana y 7:30 p.m. hora peruana vía ESPN y Star Plus. Los Heat van arriba en la serie por 2-0, tras conseguir dos victorias de 123-116 y un 105-111 en calidad de visita sobre los Celtics. Y de seguir en esa línea, esta llave podría definirse en los próximos dos games. Revisa el resumen del partidazo, minuto a minuto en la web de Depor. No te lo puedes perder.

Miami Heat Vs. Celtics - NBA 2023. (Vídeo: @MiamiHEAT).