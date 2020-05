La serie documental ‘The Last Dance’ ha provocado que más personas admiren a Michael Jordan, considerado por muchos el mejor jugador de la historia del baloncesto. Sin embargo, ‘MJ’ también tiene sus críticos. Reggie Miller, por ejemplo, aseguró que hoy lo golpearía si se cruza con él, mientras que Isiah Thomas afirmó que en esta época hay decenas de basquetbolistas que juegan mejor que ‘Mike’.

El último en disparar contra ‘Air’ ha sido Channing Frye, campeón de la NBA con los Cleveland Cavaliers en 2016 y compañero de LeBron James por ese entonces. “Michael Jordan es increíble, pero su trabajo en el equipo era anotar, ¿verdad? Contó con uno de los primeros equipos con dos ‘tweeners’ (baloncestistas con capacidad de jugar en varias posiciones) como Dennis Rodman y Scottie Pippen. También puedo mencionar a Toni Kukoc y a Ron Harper, que no recibieron el crédito suficiente", declaró Frye al podcast ‘Talkin Blazers’ de la NBC.

“Michael Jordan sólo tenía un trabajo que era anotar. Y eso lo hizo a un ritmo asombroso. Pero no creo que su forma de ganar pudiese trasladarse a hoy en día. Los jugadores no desearían jugar con él. ¿'MJ' anotaría 50 puntos? No, no lo haría. Todos les harían un doble marcaje", agregó el exala-pívot de los ‘Cavs’.

Channing Frye también contó que “no era fanático de Jordan, nunca lo tuve dentro de mis mejores jugadores de todos los tiempos. Me gusta asegurar que LeBron es el mejor de la historia”.

