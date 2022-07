Justamente, Miguel -de 27 años-, pese a que está en el circuito regional, ha podido disputar dos fechas del Tour Mundial como invitado (wildcard) y no ha desentonado en ninguna. Estuvo en la primera fecha en Pipeline (Australia) y hace poco en Saquarema (Brasil) y en ambas se topó contra el líder del campeonato. Lo aprendido lo puso en práctica en los ‘QS’ de Sudamérica, donde ganó dos fechas del circuito en Ecuador (Galápagos) y Chile (Iquique).

Actualmente, es el número uno de la región y ya planifica lo que vendrá en la segunda parte del año. Tudela conversó con Depor luego de su buena mitad de año para conocer lo que se le viene y cuáles son sus objetivos para lo que resta de temporada. El tablista peruano habló de todo un poco, sobre su calendario, la posibilidad de que Perú albergue una fecha del circuito y la falta de apoyo tras disputar los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos.

Miguel Tudela lidera el ranking sudamericano en las Qualifying Series. (Captura)

Estamos a la mitad del año, ¿qué balance haces de tu desempeño hasta ahora?

Puede ser una de las mejores mitades del año que he tenido en mi vida, estuve dos fechas importantes en el Tour Mundial, tuve buenos heats, perdiendo contra el número uno en ambos momentos. Después, llevando toda esa experiencia y aprendizaje a los ‘QS’ y poder ganar en dos fechas consecutivas (Chile y Ecuador) para posicionarme primero en el ranking regional de Sudamérica.

Comienzas la temporada con el ‘wildcard’ en Pipeline y allí tienes la posibilidad de competir contra Ítalo Ferreira, número uno en ese momento...

Siempre que corres contra el mejor del mundo, aprendes. Fue importante conocer un poco su juego, ver como se mueve y poder aplicarlas y ponerlas dentro de mi repertorio, ha sido importante ese aprendizaje, ver nuevos enfoques y nuevas estrategias para los ‘heats’.

Ganaste en Ecuador y Chile, ¿cómo te sentiste luego de ganar dos fechas consecutivas?

Fue super bonito ganar dos campeonatos seguidos, estar en buena racha, mantener buenos ‘heats’ y buenos score, te da confianza para lo que viene. Es importante todo lo que se está trabajando y mejorando.

Tras ese buen momento, recibes la invitación a la fecha en Saquarema, ¿te llegó de imprevisto este nuevo ‘wildcard?

Sí, fue imprevisto, porque generalmente los wildcards son a dedo, pero esta vez la región de Sudamérica decidió dárselo al líder del ranking. No me lo esperaba, porque los wildcards son para las personas locales, pensé que sería para uno de Brasil, pero estuve contento por ir participar.

Tuviste una buena participación allá, teniendo en cuenta que ya están en la segunda parte del Tour, solo los 23 mejores, ¿qué te dejó esa competencia?

Quedé noveno en el campeonato y competí contra Filipe Toledo (el actual número uno). Fue un ‘heat’ bastante complicado contra Filipe. Creo que fue el ‘heat’ más difícil que tuvo él, empecé bien, las olas estaban bastante complicadas, tuve un buen score, pero ahí el mar se durmió y no pude respaldar mi puntaje. Creo que se aprendió, se dejó todo y se sigue mejorando.

¿Cómo vez el panorama de los surfistas nacionales a nivel internacional?

Creo que tenemos muy buenos representantes en los Challengers. Ojalá que Lucca Mesinas, Alonso Correa, Daniela Rosas y Arena Rodríguez puedan lograr una clasificación al Tour Mundial del próximo año. Están compitiendo ahora en Sudáfrica y están teniendo una buena participación, en tercera ronda, con puntos importantes. Es cuestión de seguir dándole, Lucca tiene buen surfing; que Alonso cuando se recupere estará dando pelea, al igual que las chicas. Por el lado regional, somos unos cuantos que estamos peleando por el cupo (para subir al Challenger), con Sol Aguirre hemos venido sacando la cara con estos buenos resultados. Pero lamentablemente, el país está pasando por momentos difíciles y no hay tanto apoyo para que gente que tiene el nivel de estar ah´, pueda estar y sea parte de esto.

La lesión que tuviste hace un par de años también te impidió seguir subiendo y estar a la par del resto en los Challengers...

Sí, tuve varias lesiones durante mi carrera, estuve prácticamente un año y medio parado por el tema de la rodilla. Me recuperé viajé a Hawái a una fecha del Tour Mundial y ahí me rompí las costillas, tuve que parar, pero nada que no se pudo resolver y ya ahora estamos al 100%. La idea es volver a llegar al tope y buscar una clasificación al Tour Mundial.

¿Qué se te viene ahora?

Por ahora se vienen los Panamericanos de Surf en Panamá (del 7 al 13 de agosto), eso es lo primero. De ahí, una fecha del ‘QS’ regional en Chile (Arica), que es un evento importante de 5 mil puntos y después viene el Mundial ISA que es super importante para buscar la clasificación olímpica para París 2024. Por ahora tengo eso en mi calendario. El objetivo final es hacer un buen papel en el Mundial y hacer que Perú tenga un cupo para el siguiente año, y ganar el circuito regional, ser el número uno.

¿Sería ideal que Perú pueda albergar una fecha ‘QS’ este año?

Sí totalmente, sería excelente, están viendo eso para octubre. Si las marcas quieren invertir en la tabla y hacer el panorama es posible. La cosa es que las marcas puedan invertir, eso es lo único que falta.

¿Cómo ha sido el apoyo al surfista nacional luego de Lima 2019 y Tokio 2020?

Sinceramente, no ha habido un mayor cambio. Yo personalmente no recibí ningún auspicio nuevo a raíz de los Juegos Olímpicos, ningún apoyo relevante. Tampoco culpo mucho a las marcas, el país está pasando por un momento bastante crítico, nadie quiere invertir, nadie poner su plata en juego y ahí estamos, es difícil que una empresa quiere desenvolver dinero ahora, es entendible.

¿Ha cambiado en algo tu objetivo cuando inicio la temporada o sigue siendo el mismo?

Sigue siendo el mismo, clasificar a los Challengers, que es lo principal, y tener una buena clasificación en el Mundial ISA y ser el número uno del circuito.

Competencias de Miguel Tudela este año

Evento División Puesto Billabong Pro Pipeline (Australia) Tour Mundial 17 Copa Sails of Change Galápagos (Ecuador) Qualifying Series 1 Quiksilver Iquique Pro (Chile) Qualifying Series 1 Oi Rio Pro (Brasil) Tour Mundial 9





