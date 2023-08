Nano logró colgarse la presea dorada en el Panamericano juvenil de tenis de mesa junto a Adrián Rubiños tras vencer a la dupla puertorriqueña de Ángel Naranjo y Derek Valentín por 3-1 y así ratificó su buen momento. Y es que Fernández también venía de ganar el Sudamericano de la categoría en Argentina y llegaba a la cita panamericana inspirado por el cupo a Santiago. Con 19 años, se despidió por todo lo alto de los torneos juveniles continentales y su próximo reto es llegar en gran forma al máximo evento de la región en Chile. Depor conversó con el talento nacional para conocer más sobre su reciente logro y el reto panamericano.

Vienes de un momento importante, ganaste la medalla de oro en el Panamericano juvenil y el oro en el Sudamericano de la categoría...

Si, ha sido un buen momento de competencias. Ahora conseguimos la medalla de oro en dobles. Tuve el Sudamericano que lo logré ganarlo en singles, quedé tercero en un circuito mundial en Argentina. Aquí también hubo un circuito mundial que logré quedar tercero, aquí también gané el mejor partido de mi vida, le gané un top 70 del mundo en mayores. Y bueno, ahora la medalla de oro del Panamericano, que era nuestro último torneo continental en esta categoría. Nunca antes lo habíamos ganado.

¿Era un sabor especial ganar este oro, teniendo en cuenta que era tu último Panamericano como juvenil?

Sí, obvio, era como lo más deseado, era mi último objetivo como juvenil, eso me dio un toque más de fuerza, un toque más de enfoque. Lamentablemente, en singles no logré el objetivo, perdí contra un norteamericano, pero me voy con buen sabor de haber ganado el oro en dobles. De hecho, hace mucho tiempo, si no es que nunca, que Perú no ganaba una medalla de oro en un torneo panamericano. La verdad fue muy difícil , porque países como Estados Unidos, Puerto Rico y Brasil nos llevan bastantes años a nivel de inversión, de jugadores, tienen una base muy fuerte, entonces ganar una medalla de oro es realmente una misión muy difícil, casi imposible.

¿Cómo fue tener a Adrián Rubiños de compañero?

A Adrián lo conozco desde que tenía ocho años, la amistad que tenemos hace que en cada momento del partido sepamos cómo se siente el otro. Eso nos hace que tengamos confianza para decirnos las cosas en momentos claves, es una conexión muy fuerte que hace que, por más que los otros rivales tengan mayor nivel, nosotros seamos superiores.

Pocos saben que ganaron la medalla sin entrenador, ¿qué pasó?

Sí. Lamentablemente no pudimos estar con el entrenador [de la federación]. Estados Unidos es un país bastante difícil de entrar, hay que solicitar visa, y bueno, lamentablemente no lo dieron a los entrenadores. Entonces, obviamente fue bastante más desafiante a la hora de jugar, porque obviamente un entrenador que te ve de afuera, ve muchísimo más. Uno puede estar nervioso o enfocado en el partido, pero el entrenador ve más qué hacer para ganar el punto. A pesar de las dificultades, lo logramos. Además, fue interesante porque también fui más o menos como entrenador, pude dirigir a los de la sub-15 y me gustó, fue una nueva experiencia y creo que queda como anécdota para siempre.

¿Cómo fue ser jugador y entrenador a la vez?

Lo que hicimos de diferente fue ver el partido sacando las emociones. Había un momento en el que nos hablábamos y nos decíamos qué podíamos hacer, nos olvidábamos si estábamos ganando o perdiendo, solo nos encabamos en lo que debíamos hacer. Fuimos más técnicos y tácticos, nos sirvió para analizar bien los partidos.

El siguiente gran torneo que se te viene es Santiago 2023...

Sí, lo bueno es que voy a llegar con rodaje, en mi liga en la que juego (en España) voy a tener cuatro o cinco partidos previos, así que eso me va a ayudar a llegar a Santiago con ritmo. Es un sueño hecho realidad estar ahí, y el objetivo es luchar por una medalla, no importa cuál sea.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO