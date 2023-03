En 2019, ‘Nano’ llegó a ser el mejor jugador de Latinoamérica en el ranking internacional Sub 15 de tenis de mesa (ITTF, por sus siglas en inglés) y puesto 13 en el mundo. Hoy, con 19 años, está dentro del top 40 (36°) en la categoría juvenil y su camino sigue en ascenso. Viene de sumar su segundo título de la temporada al ganar el torneo juvenil Póvoa de Varzim en Portugal.

Fernández, que a inicios de marzo ya había levantado el VII Torneio Trasmontano, tuvo un camino hacia la final espectacular: sin ceder ningún game y vencer en la definición a su excompañero de dobles, el nigeriano Mati Taiwo por 3-1. Depor conversó con ‘Nano’ para hablar de su buen arranque de año, sus objetivos y la cuenta regresiva para pasar a las mayores (este es su último año como juvenil).

El camino de ‘Nano’ hacia el título Ronda Venció al nigeriano Mati Taiwo por 3-1 Final Venció al portugués Rafael Kong por 3-0 Semifinal Venció al argentino Tobías Hurevich por 3-0 Cuartos de final Venció al portugués Joao Teixeira por 3-0 Octavos de final Venció al portugués Mini Zé por 3-0 1/16vos de final

Nano cuéntame, ¿cómo te sientes luego de ganar este título en Portugal?

Muy contento porque no fue un torneo fácil, fue bastante difícil, más que todo porque no venía jugando muy bien, no me sentía muy bien, creo que esto me ha dado como un cambio de autoestima bastante grande, además, vencí a jugadores muy buenos. Estuvo muy bien por suerte pues, logré rendir bien.

Solo cediste un set en todo el campeonato, ¿verdad?

Sí, solo un set y fue la en la final, igual es importante. Creo que es la primera vez que me pasa eso, así de no ceder ningún set, fue alucinante.

Este título es tu segundo del año, ¿estás teniendo un buen arranque de año?

Sí, definitivamente, me siento muy bien. Ahorita mi objetivo es llegar bien para los Panamericanos Juveniles, para el clasificatorio a Santiago 2023, para los Panamericanos de Mayores, esos son mis objetivos y todo eso es a partir de mayo. Entonces es muy positivo para mí, para mi mentalidad, ir poco a poco subiendo y ganando para llegar bastante seguro.

En sí, ¿cuántos torneos ya vas compitiendo en el año?

Tuve, aparte de los que logré ganar, dos torneos más. En uno que quedé tercero, que fue a principio de febrero, y otro que es un Youth Contender, que es un torneo como del circuito mundial, como un pro Tour, en donde no me fue muy bien y perdí en segunda ronda. Lo bueno es que ahora vengo de ganar. Hace una semana gané partidos en la liga donde estoy, la Primera División de España, creo que desde febrero hasta ahora, me siento bastante mejor.

Radicas en Portugal y juegas la liga en España, ¿cómo así dejas Perú?

Mi arranque a Europa, o sea, cuando ya decidí irme a vivir a Europa fue en 2021, me fui a Suecia para jugar en un club y después vine acá a Portugal en la segunda parte de ese año. Al comienzo llegué por cuenta propia y gracias a algunas gestiones de la federación y el Comité Olímpico.

¿En qué momento decides irte?

Yo tenía claro desde un comienzo, desde siempre, desde que era muy pequeño, sabía que era difícil crecer en Perú o bueno en América Latina, en general, por las condiciones, por un tema de liga, de roce internacional. Casi todos los torneos juveniles, los Youth Contenders son en Europa, así que ya la tenía claro, cuando terminé el colegio, me fui, no fue fácil, me vine solo, pero me logré adaptar bastante bien. Tuve la fortuna, la suerte de que desde muy pequeño viajé bastante, no viajaba solo, pero tenía ya ese roce de poder comunicarme con la gente, de no tener miedo, a hacer amigos. Por eso, siento que me logré adaptar bien, pero lógicamente, no fue fácil, por todo, la familia, la comida, etc.

¿En qué equipo estás ahorita de la liga de España?

Es un equipo que se llama Arteal, de Santiago de Compostela, en Galicia. Ahorita estamos posicionados número dos en la Liga. En el equipo somos cuatro que jugamos por el club, son dos portugueses, un brasileño y yo. Cada vez que necesitan mi apoyo, me convocan y voy a jugar.

En este torneo portugués, donde ganaste en juveniles, también competiste en la categoría mayores, ¿cómo fue el salto de nivel?

Fue interesante, es el primer torneo que compito en la categoría mayores en Portugal y obviamente la diferencia es grande. Acudieron los mayores no casi todos, pero los más top, por ejemplo, quedé tercero y el otro que quedó conmigo en el podio es un atleta olímpico. La diferencia es bastante clara entre las categorías. Igual muy contento, pero sé que me viene algo bastante duro y tengo que seguir entrenando fuerte para para poder mantener mi nivel en esa categoría mayores.

Vienes de categorías inferiores y ahora estás a un paso de las mayores, ¿cómo sientes que ha sido tu progresión con el paso de los años? ¿Cómo ha estado el nivel?

He sentido que el nivel ha ido en aumento. Por ejemplo, en Sub 13, en un Sudamericano, no era tan complicado, ni tan complejo; en la categoría juvenil ya es otra historia. El nivel es muchísimo más fuerte, sobre todo porque ahora los jugadores como yo ya han podido viajar a otros torneos, entonces están más preparados, con más experiencia así que diría que la progresión ha sido difícil, pero también me siento bien, jugando bien y mejor.

¿Cuáles son tus principales competencias que tienes en tu calendario este año?

Tengo dos torneos en Francia en abril, otro torneo en Bélgica y de ahí me regreso a Perú. Tengo el Sudamericano Juvenil, tengo un Youth Contender y también tememos la ansiada clasificación al Sudamericano [de Mayores] También está el Panamericano Juvenil que da clasificación al Mundial de diciembre. Si logramos eso, pienso que sí se podrá clasificar a Santiago 2023.

Principales torneos de Nano Fernández Fechas Lugar Youth Contender Rosario 24-27 de mayo Argentina Sudamericano Juvenil 28 de mayo - 3 de junio Argentina Sudamericano de Mayores 5-11 de junio Perú Clasificatorio a Santiago 2023 13-18 de junio Perú Youth Star Contender Lima 21-25 de junio Perú Panamericano Juvenil 23-30 de julio Por anunciar ´Panamericano de Mayores 10-17 de septiembre Por anunciar Santiago 2023* (si clasifica) 20 de octubre - 5 de noviembre Chile Mundial Juvenil* (si clasifica) 26 noviembre - 3 de diciembre Eslovenia

¿Cuál es el objetivo del año?

Mi objetivo principal es ganar el Panamericano Juvenil, será el último que tenga como juvenil y eso me daría el boleto al Mundial, ese es mi objetivo. Y el que más anhelo es clasificar a Santiago.

Este es tu último año en juveniles, ya el próximo pasarás a las mayores…

Sí, y ahí ya se pone duro.

Ya estas combinado torneos juveniles con mayores. En Portugal, competiste en ambas categorías…

Sí, jugaré todos los torneos continentales en mayores y a ver si después en noviembre quizás juegue algún circuito mundial de mayores en Europa. Todo eso me dará bastante roce ya para el próximo año entrar bien.





