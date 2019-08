Para natación en los Parapanamericanos 2019: sigue la participación peruana desde el Centro Acuático de la Videna

Para natación en los Parapanamericanos Lima 2019 EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE este domingo 25 de agosto desde el Centro Acuático de la Videna a partir de las 9:00 am. (hora peruana) y con transmisión de Latina, TV Perú, Movistar TV 19, Panamericana y el streamign de ESPN. No te pierdas la presencia del team Perú con cuatro representantes en este para deporte.

Este domingo arranca la para natación en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 con cuatro representantes peruanos en distintas modalidades: Donia Felices, Wilinton León, David Linares y Rodrigo Santillán, quienes competirán en varias modalidades.

Para natación en Parapanamericanos Lima 2019 | Horarios en el mundo



Perú 9:00 am. | Latina, TV Perú, Movistar TV 19, Panamericana, ESPN (Streaming)

México 9:00 am. |

Ecuador 9:00 am. |

Colombia 9:00 am. |

Bolivia 10:00 am. |

Chile 10:00 am. |

Paraguay 10:00 am. |

Venezuela 10:00 am. |

Brasil 11:00 am. |

Argentina 11:00 am. |

Uruguay 11:00 am. |

España 4:00 pm. |

Pero quien se robará el show en el centro acuático de la Videna es la campeona mundial en para natación y multimedallista panamericana, con oro incluido en Toronto 2015, la argentina Daniela Giménez, quien espera colgarse una nueva medalla y ampliar aún más su palmarés.

La Para natación es un deporte que está destinado a las personas sin importar el tipo de discapacidad que tengan. Eso sí, los nombres de las clases deportivas en este para deporte están separados por el prefijo S y niveles numéricos. Los prefijos representan las brazadas y el número indica la clase deportiva.



S: competencias en estilo libre, mariposa y de espalda

SB: competencias en estilo pecho

SM: competencia en estilo combinado

A los para nadadores se les asigna una clasificación de S1 a S10 por discapacidad física. Cuanto más baja es la clasificación, es más significante la discapacidad. Las clases S11-S13 significan discapacidad visual, siendo S11 para los que poseen una ceguera total. Estos deben usar un "golpeador", alguien que les haga saber que se están acercando a la pared golpeándolos en el hombro con un palo. S14 es la clasificación para nadadores con discapacidad intelectual.

Para natación en Parapanamericanos Lima 2019 | Rol de competencias de este domingo 25 de agosto



9:00 a.m. - Masculino 100 m Libre S13

9:07 a.m. - Femenino 50 m Espalda S5 (S4-5)

9:16 a.m. - Masculino 50 m Libre S4

9:25 a.m. - Masculino 100 m Pecho SB14

9:33 a.m. - Femenino 100 m Pecho SB14

9:42 a.m. - Masculino 100 m Libre S10

9:48 a.m. - Femenino 100 m Libre S10

9:56 a.m. - Masculino 100 m Espalda S11

10:03 a.m. - Femenino 100 m Espalda S11

10:11 a.m. - Masculino 100 m Espalda S8

10:33 a.m. - Mixto 4x100m Libre 49 puntos

10:40 a.m. - Femenino 100 m Libre S13

5:00 p.m. - Masculino 100 m Libre S13

5:06 a.m. - Masculino 400 m Libre S6

5:17 a.m. - Femenino 400 m Libre S6

5:30 p.m. - Masculino 50 m Espalda S5

5:37 p.m. - Femenino 50 m Espalda S5 (S4-5)

5:44 p.m. - Masculino 50 m Libre S4

6:07 p.m. - Masculino 400 m Libre S7

6:19 p.m. - Femenino 100 m Espalda S8

6:40 p.m. - Masculino 100 m Pecho SB14

6:48 p.m. - Femenino 100 m Pecho SB14

7:00 p.m. - Masculino 100 m Mariposa S9

7:06 p.m. - Femenino 100 m Mariposa S9

7:18 p.m. - Masculino 100 m Libre S10

7:24 p.m. - Femenino 100 m Libre S10

7:30 p.m. - Masculino 100 m Libre S3

7:55 p.m. - Femenino 100 m Mariposa S9

8:00 p.m. - Masculino 100 m Libre S10

8:05 p.m. - Femenino 100 m Libre S10

8:10 p.m. - Masculino 100 m Libre S3

Para natación en Parapanamericanos Lima 2019 | Precio de entradas para este domingo 25 de agosto



Regluar - A - S/. 10

Menores de 18 - A - S/. 5

Adulto mayor - A - S/. 5

Asiento de Silla de Ruedas - S/. 5

Acompañante de asiento de silla de ruedas - S/. 5

Para natación en Parapanamericanos Lima 2019 | Mapa del evento de este domingo 25 de agosto

► No se pudo: Perú cayó ante Brasil en el básquet en silla de ruedas en varones y damas en los Parapanamericanos 2019



► Juegos Parapanamericanos 2019: selección peruana de fútbol 5 debutó con derrota ante México



► Con Rey Mysterio y Roman Reigns: WWE presentó su evento en Lima con ocho combates en el Jockey Club [FOTOS]



► ¡Con una camiseta de la selección! Así fue la entrada de Rey Mysterio al ring en el WWE en Lima [VIDEO]