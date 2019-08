Apoyemos a nuestros deportistas: Natalia Málaga dejó un mensaje de reflexión por lo ocurrido con Brissa

El fin de semana en Australia, Brissa Málaga se coronó campeona del Circuito SPSC (Sydney Paddle Surfing Club), tras ganar las tres fechas del torneo en la modalidad Open Damas. Así lo publicó la surfista en su cuenta de Instagram, pero también anunció que la habían retirado del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) y que ni siquiera se lo habían comunicado.

Ante esto, Natalia Málaga , tía de Brissa, publicó un texto a modo de reflexión en sus redes sociales. "Así como acogemos a deportistas que quieren representarnos y que se cambian de nacionalidad para hacerlo -y les aplaudo y les agradezco porque escogieron al mejor país para representar pues tuvieron más oportunidades que en el suyo-, también tenemos que tener más en cuenta a nuestro representantes nacionales", comienza el escrito.

"Tú, Brissa Málaga, diste toda tu vida desde que pusiste un pie en la tabla, pero los dirigentes actuales de tú federación parece que no han puesto bien el pie, y no te lo reconocen. Qué pena. Lo del PAD lo tiene que solicitar el presidente de tu Federación. Y si no reconocen estos campeonatos que modifiquen ese manual en la Dinadaf y que reconozcan tu esfuerzo, no los nombres de los campeonatos", agrega.



Y concluye así: "¿Qué busca un atleta para mejorar? Tener la mayor cantidad de torneos nacionales e internacionales y participar. Eso lo hacen ustedes, los surfistas; por eso es que nos han dado muchas medalla en esto Juegos Panamericanos Lima 2019 y en otros campeonatos. Es gracias al esfuerzo de cada uno cuando entran al mar".

