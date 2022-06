Pese a que el último encuentro, Stephen Curry no registró ni un solo triple (por primera vez en 233 partidos) y solo anotó 14 puntos (venía de anotar 43 puntos en el Juego 4), los Warriors tuvieron a un inspirado Andrew Wiggins, quien fue clave para cosechar la segunda victoria consecutiva del equipo californiano en la serie. El alero canadiense fue la figura en el Juego 5 con 26 puntos y 13 rebotes, sumado a los 21 puntos de Klay Thompson.

Para este Juego 6, Curry saldrá con su ya conocido plan de seguir buscando los triples, a pesar de que en el juego del lunes no acertó ninguno de sus nueve lanzamientos. ““Seguir disparando. No tengo miedo de quedarme sin nada porque voy a seguir disparando y tomando tiros que normalmente sientes que puedes hacer. He respondido bien cuando he tenido partidos así desde la línea de tres”, aseguró el ‘Chef’, quien se perfila para ser nombrado el ‘MVP’ de las Finales..

Pero la estrella de los Warriors no es la única figura del equipo que puede llevarse ese ‘MVP’, su compañero Andrew Wiggins es tan favorito como Curry si el equipo californiano llega a ganar su séptimo anillo de la NBA. Esta idea ha tomado más fuerza tras lo mostrado en el Juego 5 y los números que tiene el alero hasta el momento en las Finales.

⭐️Stephen Curry: Tercer jugador de 34 o más años que logra anotar 40 puntos en una eliminatoria por el título.



¿Los otros dos?



Michael Jordan y LeBron James. #NBAFinals pic.twitter.com/cohaRiTKMJ — NBA Spain (@NBAspain) June 13, 2022

El canadiense está promediando ante los Celtics 18,4 puntos y 9,4 rebotes, lejos de los 30,6 de Curry. Sin embargo, en el partido de los 43 puntos de ‘Steph’ (Juego 4)’, Wiggins hizo 17 puntos y 16 rebotes, demostrando su gran defensa ante Jayson Tatum y Jaylen Brown, estrellas de los Celtics. Los cero triples de Curry en el último ‘game’ han despertado las críticas de sus detractores, quienes sostienen que el jugador no rinde en momentos decisivos, como ocurrió en las Finales del 2015 (el ‘MVP’ fue Andre Iguodala), 2016 y 2017 (en ambas se la llevó Kevin Durant).

Pese a esa diferencia que en estos momentos puede resultar menor, el cuadro de Steve Kerr tiene la ventaja de la serie y en caso tropiece en el TD Garden de Boston tendrá una última oportunidad (en el Juego 7) en el Chase Center de San Francisco. Eso sí, para evitar cualquier problema, el estratega de los Warriors aseguró que saldrá con todo el jueves sin dejar nada a la especulación. “Vamos a cerrar esto en Boston’, recalcó.

Los equipos más ganadores de la NBA

Equipo Títulos Boston Celtics 17 Los Angeles Lakers 17 Chicago Bulls 6 Golden State Warriors 6 San Antonio Spurs 5

Todo cuesta arriba

Por el lado de los Celtics, ya no hay marguen de error. El elenco de Boston debe ganar sí o sí en casa para forzar al último ‘game’ de la serie. Una remontada que ven lejana, pero que ya ha pasado en la historia de las Finales (que un equipo remonte un 3-2), lo que hace posible, aunque de forma remota, el sueño de la hazaña. Y es que solo siete equipos han logrado remontar una eliminatoria así y ganar el campeonato. La más reciente ocurrió en 2016 con los Warriors de protagonistas.

En aquella definición, el equipo de Curry tenía la misma ventaja de ahora contra los Cleveland Cavaliers, incluso estuvieron 3-1, y no pudieron ganar el anillo de la NBA tras una remontada épica de LeBron James y compañía. Los Celtics intentarán emular dicha escena, pese a que los números no están a su favor: el 81,2% de los equipos que llegaron con un 3-2 al sexto partido de la serie se quedaron con el título.

Solo un 18.8% ha podido romper esa estadística y remontar una eliminatoria tan cuesta arriba, ganando los dos últimos partidos. Sucedió exactamente en nueve oportunidades y lo curioso es que existen dos equipos que remontaron ese resultado en dos oportunidades: los Lakers y los propios Celtics en la década de los 60. Al todo o nada.

Los equipos que remontaron un 3-2 en las Finales de la NBA

Equipo Año Syracuse Nationals 1955 Boston Celtics 1962 Boston Celtics 1969 Washington Bullets 1978 Los Angeles Lakers 1988 Houston Rockets 1994 Los Angeles Lakers 2010 Miami Heat 2013 Cleveland Cavaliers 2016





