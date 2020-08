El nombre de Dennis Rodman ha sonado nuevamente después de la exitosa emisión del documental de Netflix, The Last Dance, cuyo personaje principal es Michael Jordan, leyenda viviente de la NBA.

Rodman, que se desempeñó como ala-pívot dentro del campo, compartió con ‘Mike’ en los Chicago Bulls. Precisamente, en esta etapa se produjeron algunos de los episodios más llamativos en la vida privada de Dennis.

‘The Worm’, como le conocen al ex Detroit Pistons, confesó hace un tiempo que es adicto a las relaciones sexuales y aseguró que estuvo con “más de 2 mil mujeres, de las cuales por lo menos 500 eran prostitutas”.

Incluso, Rodman se atrevió a hacer de las suyas en las instalaciones de los Chicago Bulls. “Tuve relaciones en todas y cada una de las habitaciones del Berto Center. La sala de pesas, la cancha de entrenamiento... una locura. Cuando lean esto mis compañeros van a decir ‘¡maldición!’, pero nos fue bien”, admitió.

La constante actividad también trajo consecuencias negativas a Dennis, a tal punto de que el retirado basquetbolista se fracturó las partes íntimas en tres ocasiones, mientras compartía con su pareja de turno.

“Estaba en una fiesta. Fiesta, bebe, fiesta, bebe... ya sabes; a mi chica le encantaba tener sexo. Me dijo que quería intentar algo nuevo, que corriese y saltase sobre ella. Lo hice y literalmente se me rompió”, reconoció.

En su tiempo como jugador de los Pistons tuvo un encuentro con otra mujer. “Nos pusimos a tener sexo, hasta que me dio un golpe con las nalgas que me rompió el amigo. ¡Había sangre por todos lados! Y ya no pudimos seguir”, contó.

Finalmente, Dennis Rodman tuvo una cita con una enfermera y la historia se repitió. “Fue trayendo médicos para entender qué me había pasado. Al final había ocho médicos alrededor de mí. Les dije que yo sabía qué tenía. Pero insistían en que querían cuidarme, que yo me encontrara bien. Al final me diagnosticaron una ‘contusión de pene’”, reveló.