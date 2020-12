Facundo Campazzo finalmente cumplirá uno de sus objetivos y jugará en la NBA. Desde su llegada a Estados Unidos, el cordobés generó una de las mayores expectativas en la liga americana para esta temporada. Solo le queda esperar que pasen los días para poder debutar en la liga de básquet más importante del mundo. Este fin de semana se reveló qué número utilizará en su estadía en los Denver Nuggets.

La franquicia confirmó la nómina con los dorsales para la temporada 2020-2021. Alló se supo que Campazzo llevará la camiseta con el número 7, el mismo que utilizó en gran parte de su carrera.

El portador de ese dorsal durante la temporada pasada fue Mason Plumlee, pero tras la agencia libre el pivot firmó con Detroit Pistons y dejó vacante esa posibilidad.

“Yo creo que la 7 está, creo que va a estar. La he pedido vamos a ver si me la dan, no quiero festejar todavía, pero voy a luchar por la 7″, había dicho el cordobés hace algunos días al programa ESPN Playroom.

El ‘7′ también fue el número de Campazzo en el Real Madrid.

Los halagos a Campazo

El entrenador del los Nuggets, Mike Malone, llenó de elogios al argentino, asegurando que puede marcar la diferencia en la NBA esta temporada.

“Campazzo es uno de los cinco mejores del mundo en el pick and roll y un defensor disruptivo. A su vez, es un gran pasador. Ve lo que otros no y en eso se parece a Nikola Jokic”, dijo.

“Cuando me deprimo, ver sus highlights me dibuja una sonrisa en la cara”, agregó.