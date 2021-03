Han pasado más de 100 años desde que una cancha de baloncesto las vio en acción por primera vez. Las estrellas de la NBA han encontrado a lo largo de los años a un aliado clave para alcanzar su máximo desempeño: sus zapatillas.

Desde sus inicios, tan icónicos como los deportistas que las han llevado, el modelo All Star de Converse ha sido sinónimo de este popular deporte. Hoy se renueva la leyenda con la llegada de las All Star Pro BB Evo y las Converse G4, zapatillas que fusionan historia con la tecnología del futuro.

Pioneros del patrocinio deportivo

Antes de Michael Jordan, Lebron James o James Harden, existió un jugador cuyo nombre estuvo en los pies de los basquetbolistas entre las décadas de 1920 y 1970, hasta jóvenes que las sacaron de las canchas hacia las calles en la década de los 80′s: Chuck Taylor.

El legendario jugador de baloncesto norteamericano que le dio su nombre al modelo Chuck Taylor All Star, se involucró en el mejoramiento de su diseño siendo además su imagen. Todo un pionero en el ‘sponsoreo’ deportivo en los años 20 del siglo pasado y quien sentaría las bases junto con Converse de lo que hoy entendemos por la relación entre estrellas del deporte y marcas.

Renace una estrella

Hoy Converse vuelve a las canchas de básquet con las nuevas Converse G4 con tecnología desarrollada por Nike brindando experiencia de confort y eficiencia y las All Star Pro BB Evo que no solo evocan a las Chuck Taylor con un toque moderno, sino que representan un nuevo nivel de innovación para Converse y la renovación de su vínculo con el deporte que llevó a la marca al reconocimiento mundial, el cual no estaba activo desde el 2012.

Algunas de las características a destacar de las All Star Pro BB Evo son, lo ligero de su diseño, permitiendo un mejor control de movimiento en la cancha, su suela curva híper delgada y textura de diamantes proporciona un agarre óptimo en todas las direcciones, así como la flexibilidad y capacidad de respuesta a través de la tecnología Nike React.

Por último, un detalle que no podía faltar: la combinación de la estrella y el Chevron, elemento representativo de la marca que resume su historia y personalidad, perfecta para las canchas y las calles.

Por su parte, la Converse G4 son una nueva incorporación al portafolio de la línea deportiva de la marca y llegan con la promesa de llevar al máximo las habilidades de los jugadores.

Diseñadas para aquellos con un estilo de juego explosivo gracias a las tecnologías Nike React y Nike Zoom Air, permite mantener la energía del ataque y brinda la flexibilidad necesaria para impulsar movimientos verticales precisos.

Converse marcó un antes y después en la historia del básquet profesional y hoy marca el inicio de una nueva era, fiel a sus raíces y mirando hacia el futuro con innovaciones tecnológicas al nivel de las exigencias de los deportistas y amantes del estilo urbano.