Unas declaraciones que traen bastante polémica en el mejor básquet del mundo. Kevin Durant ha sido protagonista de las noticias en innumerables ocasiones por su brillante desempeño en la NBA. Acabada la temporada 2020-21 para Brooklyn Nets y para él, el estadounidense volvió a ser centro de la información, luego de que el actor y amigo suyo, Matt Sulivan, haga algunas revelaciones sobre él.

El tema principal es el vínculo que tiene ‘Durantula’ con la marihuana, de la que es un confeso consumidor y férreo defensor de su legalización con fines terapéuticos. Pues bien, Sulivan no se guardó nada y dejó en claro lo mucho que le agrada.

“Fuma mucho más de lo que la gente piensa. Yo he estado en su casa a la una de la madrugada. Toda su casa apesta. No tiene novia. No se va de vacaciones locas como otros jugadores. No hace otra cosa que no sea jugar al baloncesto. No hace nada. Es muy aburrido”, contó Sulivan, hace unos días, en entrevista en el programa El Show de Dan Le Batard.

El medallista de oro en Londres 2012 y Rio 2016 ha sido captado en más de una ocasión fumando marihuana y no ha dudado en hacer público su afición a ello.

“Si la amas, la amas. Si no lo haces, ni siquiera la vas a probar. La marihuana es solo marihuana, no es dañina para nadie. Simplemente ayuda y mejora las cosas. Creo que ni siquiera debería ser un debate”, declaró Durant en All The Smoke, el podcast de dos ex jugadores de la NBA como Matt Barnes y Stephen Jackson.

El deportista de 32 años volverá a aparecer pronto ante las cámaras cuando la selección de Estados Unidos inicie su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. Durant encabeza la lista del ‘Dream Team, que será dirigido por Gregg Popovich.





TE PUEDE INTERESAR