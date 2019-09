Es su gran objetivo: Stephen Curry quiere que Tokio 2020 sean sus primeros Juegos Olímpicos

En el Mundial de Básquet, Estados Unidos tuvo su peor participación, ubicándose en el séptimo lugar. "Lo único que puedo decir es que uno no puede evitar recordar con quiénes pensabas que ibas a ir a la guerra y quiénes se borraron", fueron las palabras de Jerry Colangelo, presidente del USA Basketball, en referencia a los jugadores de la NBA que se negaron a ser convocados.

Sin embargo, uno de los aludidos ha salido a hablar. Se trata de Stephen Curry , el base de los Golden State Warriors, aunque no se refirió mucho a los sucedido en el mundial. El de Ohio prefirió hablar de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



"Nunca he estado en el equipo olímpico.Definitivamente quiero ir", declaró Curry en una entrevista con ESPN. "He estado en dos equipos que han ganado el oro, pero en campeonatos mundiales. Los Juegos Olímpicos son la experiencia que quiero vivir ahora y realmente espero que el año que viene sea así. Toco madera para que no aparezcan las lesiones", agregó.

Sobre el mundial fue breve y dijo: "Todavía somos los mejores. En Tokio, si reunimos a los jugadores que se suponen deben estar, será una buena experiencia".

¿Y por qué los de la NBA no quisieron competir en el mundial? La final de este torneo se disputó el último domingo, a solo dos semanas del inicio de los entrenamientos para la temporada 2019-2020. Esto habría hecho que muchos basquetbolistas rechacen el mundial.

