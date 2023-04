En el Smoothie King Center, New Orleans Pelicans vs. Oklahoma City Thunder juegan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE por el Play-In de la NBA. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. El duelo, que será clave para el conjunto de Brandon Ingram, arrancará a las 7:30 de la noche (hora local - 8:30 pm en Perú) e irá por la transmisión GRATIS de ESPN, Star Plus y TNT para América Latina. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todas las canastas, triples, rebotes, asistencias, estadísticas e incidencias, en Depor.

Pelicans vs. Thunder: posibles quintetos

New Orleans Pelicans : Brandon Ingram, Trey Murphy III, Jonas Valančiūnas, Herbert Jones y C. J. McCollum. Entrenador : Willie Green.

: Brandon Ingram, Trey Murphy III, Jonas Valančiūnas, Herbert Jones y C. J. McCollum. : Willie Green. Oklahoma City Thunder: Jalen Williams, Luguentz Dort, Jaylin Williams, Shai Gilgeous-Alexander y Josh Giddey. Entrenador: Mark Daigneault.

New Orleans Pelicans vs. Oklahoma City Thunder juegan por la NBA (Video: @PelicansNBA).