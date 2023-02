Como veterano de 17 temporadas en la NFL y 11 veces jugador de Pro Bowl, Larry Fitzgerald, siempre se apoyó en los datos para perfeccionar su juego. Ya sea que se estuviera preparando en el campo o tratando una lesión, “las estadísticas siempre fueron muy útiles para tomar una decisión inteligente”, recordó Fitzgerald. Ahora, como comentarista de fútbol, Fitzgerald confía en Next Gen Stats para aprender más que nunca sobre cada jugada y compartir ese conocimiento con los fanáticos en casa.

“Las estadísticas de próxima generación son muy importantes para mí porque debo pintar una imagen para la audiencia”, dijo Fitzgerald. “Si realmente quieres profundizar en las estadísticas y comprender los análisis del juego, tienes la capacidad de hacerlo”.

La NFL trabaja con Amazon Web Services (AWS) para potenciar Next Gen Stats, utilizando una estrategia de datos basada en la nube que se basa en análisis, aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA). Las estadísticas se crean utilizando datos de ubicación, velocidad y aceleración en tiempo real para cada jugador y de cada jugada. El resultado son datos que pueden mejorar la salud y la seguridad de los jugadores y crear una mejor experiencia para los fanáticos, los jugadores y los equipos por igual.

Anoche en NFL Honors, los premios especiales de la NFL que reconocen las mejores actuaciones de la temporada, Next Gen Stats ayudó a determinar el ganador de la mejor jugada del año: Next Gen Moment of the Year Powered by AWS. La NFL trabaja con AWS para potenciar Next Gen Stats mediante una estrategia de datos basada en la nube que se basa en análisis, aprendizaje automático e inteligencia artificial.

Esta temporada, en colaboración con el Laboratorio de soluciones de aprendizaje automático de AWS, se lanzaron dos nuevas métricas, Clasificación de cobertura y Yardas de retorno esperadas. Por primera vez, la tecnología ayudó a contar la historia en NFL Honors, ya que se utilizaron Next Gen Stats para evaluar la acción en el campo y determinar el mejor momento de la temporada 2022 de la NFL.

Fitzgerald, quien recibió el premio al Hombre del año 2016 Walter Payton y el premio Art Rooney a la deportividad 2015, no es ajeno a los honores de la NFL y aunque no pudo votar oficialmente por el ganador,tuvo algunas elecciones propias para los mejores momentos de la NFL del año.

Aquí están las jugadas en la lista de Fitzgerald:

Buffalo Bills vs. New England Patriots: Nyheim Hines’ 96-yard, kickoff-return touchdown

El touchdown de regreso de Hines para los Bills aprovechó una de las estadísticas de próxima generación más recientes de la NFL. El modelo de yardas de devolución de patada esperadas predice las yardas que se espera que gane un “kick returner” una vez que realiza la patada inicial. Para esta jugada, el retorno esperado fue de 21 yardas, que Hines superó en 75 yardas. Esta fue la primera jugada de los Bills después de que su compañera de equipo Damar Hamlin sufriera un paro cardíaco en el campo una semana antes.

Las Vegas Raiders vs. New England Patriots: el touchdown de 48 yardas de Chandler Jones para ganar el juego

“No sé si alguna vez he visto una jugada como esta”, dijo Fitzgerald sobre esta lucha de los Patriots al final del juego. En la última jugada del juego, en un movimiento extraño, Jakobi Meyers de los Patriots lanzó el balón hacia el mediocampo en un intento de mantener viva la jugada. Jones de los Raiders recuperó el balón y lo llevó directo a la zona de anotación llevándose la victoria. Lo que fue especialmente impresionante fue la velocidad máxima de Jones de 16,69 millas por hora. “No sabía que podía moverse así”, dijo Fitzgerald.

Cincinnati Bengals vs. Baltimore Ravens: touchdown de 98 yardas y devolución de balón suelto de Sam Hubbard

“Esta jugada cambió por completo la dinámica de ese juego”, dijo Fitzgerald. “Nadie hubiera esperado que algo así sucediera”. No todos los domingos ves a un ala defensiva recorrer todo el campo con el balón. Con un juego empatado y 11 minutos en el reloj, los Ravens tenían el balón en la yarda 1, buscando anotar. El mariscal de campo de los Ravens, Tyler Huntley, perdió el balón, lo que permitió a Hubbard inclinar el marcador a favor de los Bengals. Next Gen Stats registró que la probabilidad de ganar para el juego aumentó en 41.8 puntos porcentuales como resultado de la devolución del balón suelto de Hubbard.

Buffalo Bills vs. Minnesota Vikings: recepción de 32 yardas con una mano de Justin Jefferson

Ampliamente considerado como la atrapada del año, el agarre con una mano del receptor abierto de los Vikings, Jefferson, bajo presión, también es está dentro de las jugadas favoritas de Fitzgerald. El equipo tenía solo una probabilidad de finalización del 28,8% según Next Gen Stats. Esta no fue la única gran jugada de Jefferson en el juego pues terminó con nueve recepciones por debajo del 50% de probabilidad de finalización, la mayor cantidad en un juego en la era Next Gen Stats (desde 2016). Ningún otro receptor ha tenido más de seis en un juego. “Fuera de este mundo” es lo que Fitzgerald llamó la recepción de 32 yardas con una mano de Jefferson. “No hay forma de que ese tipo sea humano”.

Tal como lo predijo la leyenda de la NFL Larry Fitzgerald, la jugada de Justin Jefferson fue nombrada como el Momento del año Next Gen Moment of the Year Powered by AWS.





