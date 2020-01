Tennessee Titans está a un paso de ingresar al Super Bowl LIV. Antes, el cuadro comandado por Mike Vrabel tendrá que vencer a Kansas City en el compromiso de este domingo 19 de enero en el Arrowhead Stadium de Misuri.

La victoria de los Titanes sería histórica, pues regresarían al Supertazón por primera vez desde el año 2000. Los fanáticos, jugadores y el entrenador están ansiosos por jugar la final de Conferencia América.

No obstante, en la antesala, los usuarios de Internet han recordado una promesa realizada por Mike Vrabel el pasado 9 de julio. El coach de los Titans aseguró que estaría dispuesto a perder una parte “valiosa” de su cuerpo.

“Sí (me cortaría el pene) con tal de ser campeón del Super Bowl. Ya tengo 20 años casado así es que podría hacerlo”, apostó durante la emisión del podcast “Bussin’ With The Boys”, espacio que conducido por los jugadores Taylor Lewan y Will Compton.

“Algún día estarán casados por 20 años, no lo necesitarán. Mi esposa estaría de acuerdo. Ella diría ‘¿quieres que lo corte? ¿Quieres que lo corte ahora?’”, añadió Vrabel en ese entonces y antes de arrancar la temporada.

Después de las victorias de los Tennessee Titans ante los favoritos New England Patriots y Baltimore Ravens, la presión sobre Vrabel, para que cumpla su palabra, ha sido cada más fuerte.

“Lo decía en serio. No quiero decepcionar a Taylor y a Will al ir a su podcast. Sabía que me iban a preguntar cosas que, si me callaba, no habría sido tan divertido. Así que intenté hacerlo lo más divertido posible”, explicó el coach a Sports Illustrated.

►¡Duelo de infarto! Las claves para la pelea entre Conor McGregor y Donald Cerrone en el UFC 246

►¿La fórmula ganadora? La estrategia de Donald Cerrone para vencer a Conor McGregor en el UFC 246

►¡Espectacular! El tremendo video de UFC para promocionar la pelea de McGregor vs Cerrone

►¿Gran decisión? La razón por la que Conor McGregor escogió pelear contra 'Cowboy’ Cerrone en su regreso a UFC