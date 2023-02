Involucrado su vida entera a la actividad física, Guido Flores Marchan toma la posta de la presidencia del Instituto Peruano del Deporte, cargado de proyectos que buscan la promoción y masificación del deporte en nuestro país, teniendo como prioridad al deportista.

Doctor en Educación, egresado y catedrático de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Flores ha trasmitido en diversos seminarios su experiencia y conocimientos, los mismo que hoy desea plasmar como titular del IPD. El nuevo presidente del Instituto Peruano del Deporte tiene como reto los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y los Juegos Olímpicos París 2024.

“Soy docente universitario de una universidad pública. Vengo laborando más de 30 años en la institución pública a nivel de pregrado, mucho más en la carrera de educación física de forma profesional, lo cual nos permite estar involucrados en la problemática de la situación dentro del contexto nacional e internacional en el que se desenvuelve la actividad física y deportiva, mucho más en nuestro país”, señaló.

Los constantes cambios en la cabeza del IPD – cinco presidentes en el 2022- pone en tela de juicio el trabajo que pueda realizarse de ahora en adelante, pero Flores dejó en claro sus objetivos y su forma de trabajo.

“Sé que hay una incomodidad por los continuos cambios y se preguntarán hacia dónde vamos. Eso ocasiona una inestabilidad, por ello que, más allá de la persona o la gestión que esté, no se debe descartar lo que se ha hecho. No se trata de borrar y comenzar de nuevo, no hay tiempo para eso, sería inadecuado y no profesional de una gestión que avizora un trabajo ordenado. Nuestra mirada apunta a revalorar la imagen del IPD, no solo como imagen sino como función generadora de promoción y desarrollo del deporte que atiende al deporte afiliado, masivo, escolar, universitario, dentro de una gestión de planificación, no esperar un problema para actuar. Debemos pedir ayudar de aquellas instituciones que están ligadas, el IPD no puede ser una isla, debe tener una mirada integradora donde todo suma dentro de un orden”, explicó.

Flores Marchan confirmó que se reunirá con las Federaciones Deportivas Nacionales y con los deportistas de alto rendimiento pensando en las competencias internacionales que se avecinan, como Juegos Panamericanos Santiago 2023 y los Juegos Olímpicos París 2024.

“Hemos tenido una reunión con el presidente saliente (Juan Carlos Huerta), como un gesto profesional, nos ha dado su punto de vista y ya hay un trabajo planificado. Las Federaciones tienen un trabajo a mediano y largo plazo, ciclo panamericano, ciclo olímpico. Hay que darles el sostén, el apoyo, pero verificando que cada federación haga un trabajo ordenado, planificado de gestión y prever dónde tenemos más posibilidades. Se nos ha presentado un pequeño esbozo de resumen, el equipo lo analizará y de aquí en adelante sumar fuerzas. Tenemos que apoyar, es imagen del Perú, el deportista es nuestra prioridad. Toda la gestión del IPD recae en el deportista, en el ser humano. De nada valdría estar acá, tener una infraestructura, una logística que no tenga frutos o que el deportista no se sienta reconocido u apoyado”.

Y agregó: “Vamos a reunirnos con las Federaciones y deportistas, pero primero vamos a ordenar nuestra casa. Hay un sin número de problemas, pero tenemos fortalezas. El deportista no puede perder el tiempo. Tenemos una mirada de coordinación con Federaciones y las regiones porque ellos deben sentir que hay un ente rector que no solo los selecciona, sino que les da el apoyo. La mayoría de deportistas de alto rendimiento vienen de aquella región, de aquel colegio de un pequeño distrito, que si no le damos las herramientas básicas va ser difícil rescatarlo. El IPD debe tener esa visión no solo en Lima”.