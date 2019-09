Un logro más a su carrera: Vania Torres quedó entre las cuatros mejores del New York SUP Open

No descansa. Tras ganar la medalla de oro en paddle surf en los Juegos Panamericanos Lima 2019, Vania Torres compitió en el New York SUP Open -un torneo de la Asociación Profesional de Paddle Surf (APP)- y ha quedado entre las cuatro mejores del torneo.

En la primera ronda, Vania se impuso a Gabriela Sztamfer y

Lisette Prado al sumar 10.43 puntos frente a los 6.97 y 4.62 de sus rivales, respectivamente. Y en la tercera ronda también le fue bien venciendo a Aline Adisaka y a Fiona Wylde.

Así, avanzó a cuartos de final y tuvo un enfrentamiento con Alazne Alonso, a quien también derrotó. La peruana obtuvo un puntaje de 12.60 frente a los 10.60 de su oponente. Lamentablemente, en semifinales cayó.

Vania no pudo con Izzi Gomez, quien la venció en la final de los Juegos Panamericanos, y tampoco pudo quedarse con el tercer puesto. Aun así, está entre las cuatro mejores y seguirá participando en más torneos para engrosar su palmarés. ¡Vamos, Vania!

