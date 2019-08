No se hicieron esperar: la tajante respuesta de la organización de Lima 2019 tras las críticas de medio chileno [FOTO]

Los Juegos Panamericanos 2019 que se celebran en la ciudad de Lima recibieron críticas por parte de un medio chileno, quienes pusieron en tela de juicio la logística de traslados de los atletas partiendo de un hecho en particular que afectó -en palabras de la misma atleta "no de gravedad"- a la tenista chilena Daniela Seguel. Tras la difusión de la nota que hizo el diario sureño, El Mercurio, la organización de Lima 2019 no se hizo esperar y se pronunció a través de un comunicado este jueves 1 de agosto.

El presente comunicado hizo hincapié en que a pesar de tenerse en cuenta la problemática del tráfico en urbes tan grandes como lo es Lima, se han realizado " más de 4,000 viajes por día con más de 1200 vehículos". Además, "los traslados de los atletas y oficiales han sido exitosos y, muestra de ello es que todas las competencias se han realizado a tiempo", reza en la publicación.

Lima 2019 compartió este pronunciamiento. Lima 2019 compartió este pronunciamiento.

La nota del medio chileno hizo énfasis en que a pesar de los esfuerzos por separar los carriles de las principales vías o carreteras por donde transitan los buses que llevan a los deportistas, éstas eran invadidas por vehículos particulares. A lo que la organización hizo un llamado a la " ciudadanía a continuar respetando el carril segregado, el cual es clave para que los atletas sigan llegando a sus competencias puntualmente y sin contratiempos".

" Hasta el momento, estamos muy satisfechos por cómo se ha desarrollado el certamen multideportivo más grande de la historia del Perú. Hemos notado un gran recibimiento de público peruano y extranjero hacia los Juegos Panamericanos que se ha volcado a los estadios comprando más de medio millón de entradas hasta el día de hoy", concluyó el comunicado de Lima 2019.

Los Juegos Panamericanos, un evento de tamaño nivel y envergadura, se realizan por primera vez en una ciudad como Lima, superpoblada, pero que ha sabido organizarse para que, hasta ahora en sus nueve días de competencia, no hayan habido complicaciones que menoscaben todo el esfuerzo en conjunto realizado para que el evento se lleve a cabo de la mejor manera.

