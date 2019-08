¡A todo pulmón! Selección nacional de Fútbol 7 cantó 'Cómo no te voy a querer' tras su debut en Lima 2019 [VIDEO]

El equipo peruano de fútbol 7 no le pudo ganar a Brasil en el Complejo Deportivo Villa María del Triunfo (cayeron 10-0), pero el hecho de haber participado en estos Juegos Parapanamericanos Lima 2019 y haberlo dado todo por el país ya es un sueño cumplido.

Por eso, tras el partido, los integrantes de la bicolor se dejaron ver muy emocionados en el vestuario. "¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer", se escucha cantar al equipo nacional en un video publicado en Twitter por la Asociación Nacional Paralímpica del Perú.

Para muchos de los parafutbolistas nacionales, es la primera participación en un evento de esta magnitud y no han debutado ante cualquier equipo. Lo han hecho ante un grande de la región como lo es el conjunto brasileño.

Los siguientes rivales de Perú en fútbol 7 serán Colombia, Venezuela, Argentina y Estados Unidos. Los muchachos la tienen difícil, pero es un hecho que darán todo para dejar en alto el nombre Perú.

Selección peruana de Fútbol 7 cantó 'Cómo no te voy a querer' en el vestuario. (ANPPerú)

