Paratiro en los Parapanamericanos EN VIVO EN DIRECTO: resultados de la clasificatoria | Lima 2019

Paratiro en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 EN VIVO EN DIRECTO ONLINE: sigue AQUÍ AHORA GRATIS la primera jornada de este deporte hoy sábado 24 de agosto desde el Polígono Las Palmas a partir de las 9:00 am (hora peruana). La TRANSMISIÓN LIVE TV HD está a cargo del Canal de Streaming de Lima 2019.



La final de Mixto 10m Rifle de Aire de Pie SH2 es a las 11:15 y la final de Mixto 50m Pistola SH1 es a las 12:15.

Resultados - Mixto 10m Rifle de Aire de Pie SH2 - Calificatoria Resultados - Mixto 10m Rifle de Aire de Pie SH2 - Calificatoria

Resultados - Mixto 50m Pistola SH1 - Calificatoria Resultados - Mixto 50m Pistola SH1 - Calificatoria

El para tiro será una de las tres disciplinas que debutará como para deporte en los Parapanamericanos Lima 2019. En este Para deporte adaptado, participan Para atletas con discapacidad física demostrando gran balance, control y precisión.

Para tiro en los Parapanamericanos Lima 2019 | horas en el mundo



Perú 9:00 am. | Latina, TV Perú, Movistar TV 19, Panamericana, ESPN (Streaming)

México 9:00 am. |

Ecuador 9:00 am. |

Colombia 9:00 am. |

Bolivia 10:00 am. |

Chile 10:00 am. |

Paraguay 10:00 am. |

Venezuela 10:00 am. |

Brasil 11:00 am. |

Argentina 11:00 am. |

Uruguay 11:00 am. |

España 4:00 pm. |

Con Argentina y Brasil como las delegaciones con mayores representantes en las modalidades de Rifle de aire (10 metros) y pistola (50 metros), se realizará la primera jornada de este para deporte que desde su estreno repartirá medallas.

El formato de competencia del Para tiro deportivo sigue las mismas reglas que el tiro deportivo convencional, según lo establecido por la Federación Internacional de Tiro Deportivo (ISSF), con los ajustes necesarios para los Para atletas.

En el Para tiro deportivo existen dos clasificaciones en función a la discapacidad. SH1 se refiere a los atletas que sostienen el arma de fuego con sus manos, mientras que SH2 es para los atletas que utilizan un soporte de tiro para sujetar su arma de fuego.

Para tiro en los Parapanamericanos Lima 2019 | Rol de partidos de este sábado 24 de agosto

Lugar: Polígono Las Palmas



Mixto 10m Rifle de Aire de Pie SH2 - Calificatoria

Hora: 9:00 am.

María Rodríguez (ARG)

Alexandre Galgani (BRA)

Bruno Kieffer (BRA)

César Durán (COL)

Jazmin Almlie (USA)

Mckenna Dahl (USA)

Carmelo Millán (URU)

Humberto Linarez (VEN)



Mixto 50m Pistola SH1 - Calificatoria

Hora: 9:00 am.

Osvaldo Gentili (ARG)

Geraldo Rosenthal (BRA)

Adriano Sergio (BRA)

Marino Heredia (CUB)

Osvaldo Rivera (CUB)

Yenigladys Suárez (CUB)



Mixto 10m Rifle de Aire de Pie SH2 - Final

Hora: 11:15 am.



Mixto 50m Pistola SH1 - Final

Hora: 2:30 pm.

Para tiro en los Parapanamericanos Lima 2019 | Precio de entradas

Regluar - A - S/. 10

Menores de 18 - A - S/. 5

Adulto mayor - A - S/. 5

Asiento de Silla de Ruedas - S/. 5

Acompañante de asiento de silla de ruedas - S/. 5

Para tiro en los Parapanamericanos Lima 2019 | Mapa del evento de este sábado 24 de agosto

► Parapanamericanos EN VIVO y en DIRECTO: sigue el debut de la bicolor en Fútbol 7 ONLINE contra Brasil



► Fútbol 5 en los Parapanamericanos Lima 2019: sigue el debut de Perú desde Villa María del Triunfo



► Básquetbol en silla de ruedas en Parapanamericanos Lima 2019: sigue el debut de Perú desde la Videna



► Vuelta a España 2019 EN VIVO: sigue el primer día de competencia en Torrevieja