En los últimos dos ciclos olímpicos, el nombre de Stefano Peschiera ha sido importante para la delegación nacional. Tanto en los Juegos Olímpicos de Río 2016 como para Tokio 2020, el velerista de 27 años ha sido el primer peruano en asegurar un cupo para la máxima competencia, abriendo así la ‘puerta’ para el resto de deportistas. Y aunque posiblemente haga lo mismo para París 2024, este proceso será especial para le ‘Capi’, pues será su último al más alto nivel.

El velerista, que compite en la categoría Laser Standard (ahora denominada ILCA) dejará la alta competencia después de París 2024 para centrarse en otros proyectos. Por ello, Stefano no dejará escapar su última oportunidad de dejarlo todo en el mar. Luego de someterse a una operación en la nariz, el peruano ya está completamente recuperado y listo para el inicio de su temporada 2022.

Justamente, Depor conversó con Stefano para conocer qué torneos tendrás este año, qué lo motivó a tomar la decisión de retirarse tras los próximos Juegos Olímpicos. Además, hace un análisis de los veleristas que puedan seguir sus pasos para representarnos en un futuro en las competencias de vela a nivel internacional.

Cuéntanos, ¿cómo te encuentras luego de la operación que tuviste en la nariz?

Fue por el tema de performance, quería poder mejorar mi rendimiento y eso era una buena manera de hacerlo. Había tenido problemas para respirar de chico y ya había estado evaluando la operación, pero siempre había tenido un poco de miedo de hacerla. Este es una operación 100% por dentro de la nariz, nada estético. También lo veo como una manera de poder mejorar mi rendimiento en lo que es la competencia y esta decisión de hacerme la operación vino por dos temas. Esta al ser mi última campaña olímpica, quiero poder darlo absolutamente todo y no guardarme ningún ‘arma’, quiero poder irme feliz de haberlo dado todo. La segunda es por el timing, el tiempo en el que pasa la operación es justo después de dos meses que me he tomado libre para poder pensar cómo voy a afrontar esta siguiente campaña olímpica. Es el momento correcto, porque no tenía ninguna competencia cerca. El tiempo fue el correcto, en los últimos nueve años no había tenido dos meses libres, ni dos semanas libres, por lo que no se podía hacer la operación, porque la recuperación es como de tres semanas y en verdad son seis semanas en las que te recomiendan no hacer deportes de contacto. Este ha sido el momento correcto.

El tema de que este será tu último ciclo olímpico, ¿ya es una decisión tomada? ¿cómo así llegas a esta decisión?

Creo que ya han sido varios años de campaña olímpica satisfactorios, he tenido muy buenos resultados, otros no tan buenos. Creo que me faltan algunas cosas, unas medallas por conseguir; por eso, he decidido hacer esta última campaña olímpica, que incluyen los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Me gustaría ya probar en otros ámbitos, como ejercer mi carrera universitaria (Finanzas), me gustaría incursionar en el mundo corporativo y es algo que he anhelado desde que me gradué de la universidad. Poder escalar en una carrera laboral. Creo que es un buen momento para decidir continuar con otra etapa, si bien no me voy a alejar del deporte por completo, creo que ya voy a estar dedicado a otro tema que para mí es emocionante.

El año pasado tuviste varias competencias, la última fue en el Mundial de Vela. ¿Consideras que cerraste bien el 2021 o te hubiera gustado acabarlo de otra forma?

La verdad no lo cerré como quería, cerrarlo iba a ser en ese Mundial. Hubo varios objetivos a principios de año que sí cumplí, conseguí buenos objetivos, resultados, conseguí llegar a Tokio rankeado número 3 del mundo, tuve consistencia en los eventos que hice. Lamentablemente, en los eventos picos no me fue muy bien. Los Juegos de Tokio fueron duros para mí, porque llegaba con muy buenas posibilidades, pero el resultado final no fue el esperado. Hubo algunos errores, sobre todo en el lado psicológico, y es algo que quiero corregir en los próximos Juegos. Me voy a enfocar más en eso de cara a París. Luego vino el Campeonato Sudamericano en Brasil, lo gané cómodamente, venía con sed de revancha tras lo de Tokio. Finalmente, fui al Campeonato Mundial de Laser en Barcelona, para el cual me sentía muy bien. Si bien no estaba en mi mejor momento físico, sí lo estaba en lo mental y eso pesó bastante. Estuve cerca del top 10 (de 150 competidores) durante todo el campeonato, pero fue el último día en el que no me sentí inspirado; cometí varios errores que me costaron caro y terminé cayendo en el puesto 28. Siempre he tenido ese problema, donde tengo un día que más sufro. Es cuestión de prepararse mejor para el próximo Mundial de este año.

Hablando de lo que se te viene para este 2022, ¿qué torneos tienes en mente?

Arranco con el Sudamericano en Uruguay, tengo que defender mi título; por eso tengo que ir. Ya empecé con los entrenamientos duros y llegar apto para la competencia. Los dos últimos Sudamericanos los gané, en 2019 fue en Perú y el año pasado fue en Brasil; este será en Uruguay y la idea es salir y ganar el campeonato. Luego, 11 días después, un campeonato en Mallorca, el primero del circuito mundial en España. Después viene el Campeonato Mundial en México, en mayo, que es bastante importante. También iré a Países Bajos para el segundo torneo del circuito mundial, creo que ese será el penúltimo torneo en estos seis meses. Lo último del año probablemente sea un Campeonato Europeo en Francia, en noviembre por ahí.

Estás ahora en el puesto 10 del ranking mundial...

Sí, en verdad ahora los puestos cambian con cada actualización, pero me parece raro haber bajado, porque de repente alguno se ha retirado, porque estaba en el puesto 11. En sí, cualquier puesto dentro del top 15 es bueno. Yo ya rompí el top 15 por primera vez hace tres años y mi mejor puesto del ranking fue antes de Tokio, fui tercero. No mucha gente ha estado tercera en el ranking mundial. Aunque te diría que el ranking no es lo principal como en otros deportes. Acá hay muchos buenos veleristas que entrenan en Australia, pero no hacen tantos campeonatos y no figuran en el ranking. Creo que mi puesto de ranking realista si cuentas a todos es como en el puesto 13 o 14, pero eso está bien, porque si estás ahí puedes dar una buena sorpresa.

Stefano Peschiera fue abanderado de la delegación peruana en los Panamericanos Lima 2019. (EFE)

¿Tienes como objetivo volver nuevamente al top 3?

Son pocos los eventos que he escogido, entonces tengo que ser muy eficiente y conseguir buenos resultados, pero creo que más que estar en un top 3, mi objetivo es ser consistente en cada evento que voy. Eso es lo único que va a poder ayudarme para tener la confianza necesaria cuando vengan los Panamericanos y los Juegos Olímpicos.

¿Este año ya hay torneos en los que podrías asegurar tu clasificación a París 2024?

No, normalmente te diría que sí, porque dos años antes de los Juegos Olímpicos ya están dando los primeros cupos internacionales. Recién el próximo año con el Campeonato Mundial, que también serán en los Países Bajos, este va a ser elegible para los Juegos. Va a ser un clasificatorio bien duro, por lo que ve. La idea es entrenar fuerte para ponerme al nivel de los mejores y poder clasificar ahí. Obviamente si tu idea es ganar una medalla olímpica, clasificar en sí no se vuelve tu objetivo, sino parte del proceso.

En Tokio 2020, Perú fue con cuatro flotas: Stefano Peschiera, Paloma Schmidt, María Belén Bazo y la dupla Diana Tudela & María Pía van Oordt. (EFE)

Este 2022 es el inicio de tu último ciclo olímpico...

Así es [es el inicio de mi último ciclo], será la última danza (risas) como Michael Jordan. Entonces es no dejar nada atrás de lo que me pueda arrepentir, ir con todo.

Mirando a futuro, ¿qué otros veleristas de tu modalidad vez que podrían seguir tus pasos?

Siempre ha habido navegantes de laser que han estado haciéndolo a nivel nacional, con los que he competido cuando he venido a Perú, pero se notaba la diferencia de nivel. Cuando llegaba bien entrenado de afuera, era grande la diferencia; se veía en los resultados. Creo que esto era por falta de inversión por parte de la Federación como de ellos mismos en su entrenamiento y sus viajes a nivel regional. Eso es algo que yo siempre prioricé cuando empecé, pero hoy en día se ven mucho mejor, habrá uno tres o cuatro que están ahí preparándose fuerte. Yo ya estoy pasando más tiempo en Perú y estaré entrenando con ellos, eso hará que sus niveles suban y eso es importante. Tenemos a Renzo Sanguinetti que, si bien le llevo dos años, no es tan juvenil, ya está participando en más eventos. El año pasado fue la primera vez en mi vida en ocho mundiales que terminé compitiendo contra otro peruano (Renzo), y no le fue mal. La idea es que él siga mejorando. Me va a poner presión para estos Juegos Olímpicos, luego espero que él pueda seguir para las siguientes. También están otros chicos como Stefano Viale y Mauro Pretto y algunos otros nombres por ahí. Por ejemplo, Stefano ganó el Sudamericano Juvenil el año pasado. Talento hay, solo faltan ganas e inversión.

Principales torneos de Stefano Peschiera este año

Evento Sede Fecha Sudamericano de Vela Uruguay 12/03 - 18/03 iQFoil Inernational Games Palma de Mallorca España 22/03 - 27/03 ILCA 07 Mundial de Vela (Laser) México 21/05 - 28/05 Allianz Regatta 2022 Países Bajos 01/06 - 05/06 EurILCA Senior European Championship Francia 14/11 - 21/11