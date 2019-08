Pedro Pablo de Vinatea, uno de nuestro mejores parabadmintonistas que buscará el podio en Lima 2019

Pedro Pablo de Vinatea es uno de nuestros paradeportistas con muchas posibilidades de conseguir una medalla en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019. Su experiencia y sus títulos lo avalan. Ha sido tres veces campeón panamericano de parabádminton (en 2013, 2014 y 2018) y también ha conseguido medallas en torneos internacionales, como lo hizo en abril en el Internacional de Uganda, al colgarse el bronce.

Aun así, sabe que los competidores que vendrán no se la pondrán nada fácil. “Actualmente soy el campeón panamericano. Eso no necesariamente significa que yo voy a ganar acá. Sí estoy mentalizado, sí quiero verme en lo más alto del podio, pero primero debo enfrentarme a distintos contrincantes, así que tengo que estar sereno y no estar prometiendo cosas”, dice Pedro Pablo, quien juega con una prótesis en su pierna derecha en la clase SL3 de parabádminton, una en la que los deportistas tienen limitación funcional en las extremidades inferiores.

“Llego preparado en todo sentido, eso es lo más importante. Físicamente, los entrenamientos han ido teniendo un ritmo más fuerte. También he adquirido experiencia porque he disputado varios campeonatos en los últimos años. En este, por ejemplo, he competido en cuatro torneos internacionales: en Dubai, Uganda, Canadá e Irlanda”, cuenta el parabadmintonista, quien tuvo que renunciar hace tres meses a su puesto en un banco de la capital para dedicarse al ciento por ciento a Lima 2019. “Además, he trabajado en la parte psicológica para controlar los nervios. Así que de alguna manera estoy relajado”, agrega.

Pedro Pablo de Vinatea tras ganar el Panamericano de Parabádminton 2018. (Instagram) Pedro Pablo de Vinatea tras ganar el Panamericano de Parabádminton 2018. (Instagram)

¿Y cómo fue que se metió al mundo del parabádminton?

A Pedro Pablo le encantaba el deporte, incluso formaba parte de la selección de natación de su club. Todo cambio a los 10 años, cuando conoció el bádminton. No pudo resistirse al deporte de la pluma y la raqueta y empezó a practicarlo. Tanto le apasionaba que pudo entrar a la selección nacional. Sus sueños empezaban a forjarse.

Pero a los 14 años, cuando ya había ganado cinco medallas de oro en campeonatos sudamericanos, le diagnosticaron un osteosarcoma (un cáncer agresivo que afecta a los huesos largos, especialmente a los de las piernas). “Me vi obligado a dejar el deporte y a dedicarme al tratamiento. Pero tuve la suerte de poder recuperarme”, cuenta Pedro Pablo, embajador de Otto Bock, una empresa dedicada a la producción y venta de prótesis. Para poder sanarse, le tuvieron que amputar la pierna derecha. Pero sus sueños seguían intactos.



Entre 2005 y 2007 se desempeñó como árbitro, quería estar cerca a sus amigos y al deporte que amaba; sin embargo, se dio cuenta que no era lo suyo. Se enteró, gracias a otro árbitro, del bádminton para personas con discapacidad. Se metió a practicarlo y en 2010 decidió competir en el primer Panamericano de Parabádminon Curitiba 2010, ocupando el segundo lugar.

Compitió en cuatro más y ganó el oro en tres oportunidades. Ahora va por un nuevo triunfo en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019. “Es el campeonato más importante en el que voy a competir en toda mi carrera”, dice emocionado. Ya lo queremos ver en lo más alto del podio.

