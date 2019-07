Perú vs. Brasil: juegan por el grupo B de Rugby 7 femenino en Lima 2019

Perú vs. Brasil juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE en el Rugby 7 femenino en los Juegos Panamericanos Lima 2019 por el Grupo B desde el Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo desde las 10:40 am. (hora peruana) y con transmisión de Movistar 19, Latina y el streaming de ESPN. Sigue minuto a minuto el choque entre las Tumis vs. las Yaras que abre esta disciplina.

La selección anfitriona debutará en esta disciplina en los Juegos Panamericanos enfrentando a una de las potencias del continente como es Brasil ganadora de la medalla de bronce en Toronto 2015 y que tiene un registro favorable jugando ante selecciones sudamericanas: nunca perdió.

Perú vs. Brasil: Rugby 7 en Lima 2019 | Horarios a nivel mundial



Perú 10:40 am. | Movistar 19, Latina, ESPN (Streaming)

México 10:40 am. |

Ecuador 10:40 am. |

Colombia 10:40 am. |

Bolivia 11:40 am. |

Paraguay 11:40 am. |

Venezuela 11:40 am. |

Brasil 12:40 am. |

Argentina 12:40 am. |

Chile 12:40 am. |

Uruguay 12:40 am. |

España 5:40 pm. |



Sin embargo, en las Tumis hay confianza de hacer un buen papel. Si bien la clasificación a estos Juegos Panamericanos no se dio por mérito propio, se han preparado a conciencia. Las chicas de este deporte poco conocido en el país esperan obtener el pase al repechaje a Tokio 2020.

Pero el inicio no será sencillo. Brasil viene con todo su potencial, como lo es la capitana Raquel Kochhann, quien no solo es conocida por su destreza con el ovoide, sino que tiene un pasado curioso: fue jugadora de fútbol y terminó cambiando de deporte para ser la líder de las Yaras desde hace algunos años.

Recordemos que Perú parte con la ventaja de conocer el campo donde se disputará este partido pues el mes pasado se jugó el Campeonato Sudamericano donde superó la fase de grupos, pero no pudo obtener podio. ¿En estos Juegos Panamericanos será la revancha?

Perú vs. Brasil: Rugby 7 en Lima 2019 | Precios de las entradas para ver este partido

Entrada Precio Regular S/. 20 Menores de 18 años S/. 10 Adulto Mayor S/. 10 Asiento Accesible – Silla de Ruedas(*) S/. 10 Acompañante de Asiento Accesible – ASR S/. 10 (*) Asiento de Silla de Ruedas: Tarifa aplica para personas con el Certificado de Discapacidad, Carné de CONADIS u otro documento que acredite la condición. Al momento de ingresar al Recinto deberá presentar el certificado correspondiente. Sólo 01 entrada de Asiento de Silla de Ruedas y 01 entrada de Acompañante por certificado. "

Argentina vs. Colombia: Rugby 7 en Lima 2019: Mapa de la sede donde se jugará esta disciplina



