Fútbol 5 en los Parapanamericanos 2019: Perú enfrenta a Costa Ricas en Villa María del Triunfo

Perú vs. Costa Rica EN VIVO por la segunda fecha del Fútbol 5 en los Parapanamericanos Lima 2019 EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE este domingo 25 de agosto desde el campo de rugby de Villa María del Triunfo a partir de las 8:00 pm. (hora peruana) y con transmisión de Latina, TV Perú, Movistar TV 19, Panamericana y el streamign de ESPN. No te pierdas el segundo partido de la blanquirroja que busca el pase a la siguiente etapa.

La jornada de Fútbol 5, para deporte para personas con discapacidad visual, continúa este domingo desde las 3 de la tarde. Una jornada completa donde el aficionado podrá vibrar con tres partidazos que prometen.

Fútbol 5 en Parapanamericanos Lima 2019 | Horarios en el mundo



Perú 3:00 pm. | Latina, TV Perú, Movistar TV 19, Panamericana, ESPN (Streaming)

México 3:00 pm. |

Ecuador 3:00 pm. |

Colombia 3:00 pm. |

Bolivia 4:00 pm. |

Chile 4:00 pm. |

Paraguay 4:00 pm. |

Venezuela 4:00 pm. |

Brasil 5:00 pm. |

Argentina 5:00 pm. |

Uruguay 5:00 pm. |

España 10:00 pm. |

Todo arranca con el choque entre Argentiona vs. Brasil, el clásico sudamericano que se traslada a este para deporte y que es de pronpostico reservado. Los albicelestes ganaron en el debut ante Costa Rica por 2-0, mientras que la Canarinha empató contra Colombia.

Preciasamente los cafeteros, motivados por ese primer punto conseguido, ante el 'Scratch' van por su primer triufno ante México, que en la primera jornada debutó contra Perú. La selección local cierra la jornada ante Costa Rica.

Recordemos que el fútbol 5 es un deporte para personas con discapacidad visual quienes, con los ojos vendados, buscan anotar en arco contrario usando un balón con un cascabel. En la primera etapa se jugará todos contra todos y los mejores cuatro equipos entrarán a semifinales por la ansiada medalla parapanamericana.

Fútbol 5 en Parapanamericanos Lima 2019 | Rol de competencias de este domingo 25 de agosto



Masculino Primera Ronda



3:00 p.m.

Argentina vs. Brasil



5:30 p.m.

Colombia vs. Mexico



8:00 p.m.

Costa Rica vs. Perú

Fútbol 5 en Parapanamericanos Lima 2019 | Precio de entradas para este domingo 25 de agosto



Regluar - A - S/. 10

Menores de 18 - A - S/. 5

Adulto mayor - A - S/. 5

Asiento de Silla de Ruedas - S/. 5

Acompañante de asiento de silla de ruedas - S/. 5

Fútbol 5 en Parapanamericanos Lima 2019 | Mapa del evento de este domingo 25 de agosto

