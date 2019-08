Perú vs. República Dominicana: horarios para ver EN VIVO el partido por los Juegos Panamericanos Lima 2019

Perú y República Dominicana protagonizarán un partido intenso cuando se enfrenten en vóley femenino este viernes 9 de agosto por la tercera fecha del Grupo A de los Juegos Panamericanos Lima 2019. El partido, que se jugará en la Villa Deportiva Regional del Callao, comenzará a las 20:30 horas con transmisión vía Lima 2019 (canal 19 de Movistar TV), Latina, Movistar Deportes, Panamericana y TV Perú.

Depor seguirá el punto a punto del encuentro entre Perú vs. República Dominicana, con todos los detalles, declaraciones, estadísticas, tablas de posiciones y más datos que debes conocer sobre el vóley femenino en Lima 2019.

La selección peruana llega al compromiso tras vencer a Canadá (3-1) en el debut y caer frente a Colombia (3-1) en la segunda jornada, por lo que ahora tiene la obligación de sumar un nuevo triunfo.

Perú, con esos resultados, aún tiene chances de clasificar a las semifinales de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Precisamente, para llegar a dicha instancia, la escuadra dirigida por Francisco Hervás deberá quedar entre las dos primeras del Grupo A.

(Facebook: @FPVPE) Perú perdió 3-1 ante Colombia en la segunda fecha del Grupo A de los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Facebook: @FPVPE) Facebook: @FPVPE

Por esa razón la victoria ante República Dominicana es vital; sin embargo, su próximo rival goza de buen presente, pues viene de encajar dos triunfos consecutivos en la zona. Primero ante Colombia (3-1) y luego ante Canadá (3-0), por lo que en el partido contra la selección peruana intentará continuar con la racha.

Perú, además de tener los ojos puestos en su duelo, deberá estar atento a las otras delegaciones del Grupo A que se enfrentarán horas antes, esperando que las ‘cafeteras’ no celebren en esta jornada para no tener más complicaciones.

Y es que Colombia, que chocará hoy con Canadá a las 18:30 horas por la tercera fecha de los Juegos Panamericanos Lima 2019 , también posee chances de clasificar a las semifinales del certamen.

Tras caer en el debut ante República Dominicana (3-1), logró levantarse ayer venciendo a Perú (3-1) y por eso se mantiene con vida. Las canadienses, en tanto, son las únicas del Grupo A que no tienen posibilidades por haber perdido sus dos primeros partidos. ¿Qué selecciones avanzarán a la siguiente instancia? Pronto lo sabremos.



Ten en cuenta que…

En el vóley femenino de los Juegos Panamericanos Lima 2019 hay dos grupos: el A y el B, donde solo los dos primeros lugares de cada zona podrán disputar las semifinales que se jugarán este sábado 10 de agosto. Después, las ganadoras de cada llave pelearán la medalla de oro el domingo, mientras que las otras dos escuadras que pierdan definirán el bronce.

Perú vs. República Dominicana: horarios en el mundo

Perú: 20:30 horas

España: 3:30 horas (del sábado 10 de agosto)

México: 20:30 horas (en Ciudad de México)

Argentina: 22:30 horas

Brasil: 22:30 horas (en Brasilia)

Colombia: 20:30 horas

Chile: 21:30 horas (en Santiago)

Ecuador: 20:30 horas (en Quito)

Uruguay: 22:30 horas

Paraguay: 21:30 horas

Venezuela: 21:30 horas

Bolivia: 21:30 horas



¿Qué canales transmiten los Juegos Panamericanos Lima 2019?

Perú: Lima 2019, Movistar Deportes, Latina, Panamericana y TV Perú

Argentina: TV Pública Argentina y TyC Sports

Brasil: Rede Record

Canadá: Univisión Canadá y CBC-Radio Canadá

Chile: Chilevisión, CNN Chile, CDF y CDO

Colombia: Win Sports, Claro Sports, FOX Sports y Señal Colombia

Costa Rica: Repretel

Ecuador: Ecuavisa

Estados Unidos: ESPN Deportes y Univisión

México: Claro Sports, ESPN y Televisa

Paraguay: Latele y Tigo Sports

Puerto Rico: ESPN Deportes

República Dominicana: Digital 15

Uruguay: Canal 43 y VTV

Venezuela: La Tele Tuya



Fechas y horarios para ver el vóley femenino en los Panamericanos 2019

Grupo A



09/08/19 – 18:30 horas | Colombia vs. Canadá

09/08/19 – 20:30 horas | Perú vs. República Dominicana

Grupo B



09/08/19 – 13:00 horas | Estados Unidos vs. Brasil

09/08/19 – 15:00 horas | Puerto Rico vs. Argentina

Fase final



10/08/19 – 13:00 horas | 4to A vs. 4to B (7mo y 8vo lugar)

10/08/19 – 15:00 horas | 3ro A vs. 3ro B (6to y 5to lugar)

10/08/19 – 18:30 horas | 1ro B vs. 2do A (15)

10/08/19 – 20:30 horas | 1ro A vs. 2do B (16)

11/08/19 – 09:00 horas | Perdedor 15 vs. Perdedor 16 (Medalla de Bronce)

11/08/19 – 11:00 horas | Ganador 15 vs. Ganador 16 (Medalla de Oro / Plata)