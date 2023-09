Justamente, Jáuregui conversó con Depor sobre lo que será su plan de preparación antes de los Parapanamericanos de Santiago, que arrancarán del 17 al 26 de noviembre. La parabadmintonista nacional tendrá un evento más antes de la máxima cita continental para llegar con buen ritmo a la defensa de su ‘corona’. Pilar espera no solo llevarse otra vez el oro parapanamericano en singles WH2, también apunta a lo más alto del podio en dobles femeninos.





Vienes de meses muy buenos y acabas de proclamarte como la número 1 del mundo del ranking, ¿cuéntame cómo te sientes?

Estoy súper contenta, motivadísima, porque son resultados que nunca los habíamos pensando. Por ahí, podría estar dentro del top o lograr una medalla en el Mundial, pero no llegaba a ese punto de ser la mejor. Desde el año pasado, estamos andando muy bien con torneos. Justo vine de uno en Inglaterra donde sumé más de 10 mil puntos y ya pude confirmarme como la número uno del ranking.

Es la primera vez que alcanzas la cima del ranking...

Sí, es la primera vez que estoy en la cima del ranking singles, ya lo había estado en dobles mixtos, pero la sensación de ser número uno de manera individual es diferente que cuando eres dupla. Siempre el resultado individual es como más satisfactorio, porque es la categoría con la que vengo trabajando desde ya 2018, el individual es como que mi fuerte. Igual me encanta jugar los dobles, me gusta y en realidad estoy súper motivada, son meses que me ha estado yendo muy bien. He estado ganando partidos donde antes me costaban, ahora los hago con mayor facilidad. Ahora estamos justo en preparación ya para los Juegos Parapanamericanos de Santiago y a la vez también sumando puntos para clasificar a los Juegos Olímpicos de París.

¿Cómo se construyó esta suma de puntos para que seas la nueva número uno?

Esto no es de ahora, venimos sumando desde el año pasado, prácticamente desde el Mundial, el cual gané. Vengo sumando los puntos y después me fui a España a dos torneos. Allí en uno pude campeonar y en el otro llegué a la final. Luego fue campeona en un evento en Brasil en mayo, me fui a Taiwán y a Bahréin, donde saqué un bronce. También fui a Canadá, allí saqué un bronce y en Inglaterra logré la medalla de plata. Para ser la número uno del mundo, se suman tus seis mejores torneos y estamos andando muy bien. Ahora me iré a Australia a competir en los primeros días de octubre y ese será mi último torneo antes de Santiago 2023.

¿Cuál será el plan de cara a Santiago 2023?

Luego de viajar a Australia y competir en mi último torneo previo a Santiago, voy a ver si vuelvo a Lima o voy a Chile y ahí termino mi entrenamiento, para aprovechar el acondicionamiento, ya que la pluma vuelva más en Chile, es mucho más rápida, y como yo me demoro en acostumbrarme a la pluma, hay que tener más sensibilidad y control. De repente, voy a estar entrenando una semana antes de Santiago en Chile.

¿El objetivo en Santiago será repetir la medalla de oro?

Sí, en singles, mi objetivo es tener la medalla de oro, pero ahora también quisiera dos medallas de oros con el dobles femenino. Voy a estar jugando con Jacqueline Burgos, ya hemos obtenido algunas victorias este año y estoy muy contenta de estar jugando con ella. Sé que vamos a hacer un buen papel y la verdad que confío en todo el trabajo que venimos haciendo hasta ahora. El objetivo es ganar dos medallas de oro, el singles lo tengo ahí bien planteado; el dobles, sé que será difícil, Brasil nos está haciendo la pelea, no hay que confiarse y hay que seguir trabajando.





