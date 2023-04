¡Mucha atención! La temporada NBA está llegando a su etapa crucial con el comienzo de los Playoffs luego de una Fase Regular emocionante y llena de novedades. Los seguidores están ansiosos por presenciar la competencia en la que 16 equipos se enfrentarán en cuatro rondas para coronar al campeón de este año. A pesar de que los Golden State Warriors son los campeones actuales, lucharon hasta el final por clasificarse entre los primeros seis equipos que participarán en los Playoffs. ¡Atentos!

Los conjuntos que ocupan los primeros seis puestos de cada conferencia se aseguran su participación en los Playoffs, mientras que aquellos que finalizan la temporada regular en el séptimo al décimo lugar tendrán la oportunidad de avanzar a través del torneo de Play-in. Este torneo definirá los últimos dos cuadros que participarán en los Playoffs de cada conferencia.

¿Cómo se juega el Play-in en la NBA?

El proceso para determinar los dos últimos que participarán en los Playoffs es el siguiente: la séptima escuadra de cada conferencia en la Fase Regular se enfrenta al octavo. El ganador de este encuentro es el primer clasificado. Por otro lado, el perdedor rivaliza con el ganador de un partido previo entre el noveno y décimo. El equipo que triunfe este segundo choque es el otro que avanza.

¿Cuándo se juegan los Play-in de la NBA 2023?

En la Conferencia Este, Miami Heat, Atlanta Hawks, Toronto Raptors y Chicago Bulls son los equipos que participarán en el torneo de Play-in. En la Conferencia Oeste, son Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans, Minnesota Timberwolves y Oklahoma City Thunder. El torneo se llevará a cabo del martes 11 al viernes 14 de abril.

Play-in de la NBA: cruces y partidos

Miami Heat vs. Atlanta Hawks (El ganador se enfrenta a Celtics)

Toronto Raptors vs. Chicago Bulls (El ganador se enfrenta contra el perdedor de Heat vs. Hawks, para poder clasificar)

Los Angeles Lakers vs. Minnessota Timberwolves (El ganador se enfrenta a Grizzlies)

New Orleans Pelicans vs. Oklahoma City Thunder (El ganador se enfrenta contra el perdedor de Lakers vs. Timberwolves, para poder clasificar)

NBA: ¿cuándo inicia la ronda de los Playoffs?

Una vez finalizado el torneo de Play-in, los Playoffs de la NBA comenzarán el sábado siguiente, el 15 de abril. Aunque los enfrentamientos de la Conferencia Este ya están establecidos de cara a los juegos finales de la temporada regular del domingo, todavía no se han determinado los duelos de la Conferencia Oeste.

En la Conferencia Este, las series de primera ronda se llevarán a cabo en las sedes de Milwaukee, Boston, Filadelfia y los Cleveland Cavaliers. Mientras tanto, en la Conferencia Oeste, Denver, Memphis, Sacramento y Phoenix serán las ciudades anfitrionas de las pugnas iniciales. La segunda ronda de los Playoffs comenzará el 1 de mayo.

Las finales de conferencia de la NBA tienen como fecha programada el 16 de mayo, pero podrían comenzar el 14 de mayo si los juegos de las rondas anteriores se resuelven rápidamente. En todas las series de Playoffs, se utilizará el formato al mejor de siete y el sistema 2-2-1-1-1 para los partidos en casa.

Ronda de Playoffs de la NBA: cruces y partidos

Enfrentamientos de la Conferencia Este

No. 1 Milwaukee Bucks vs. No. 8 cabeza de serie (segundo ganador del play-in)

No. 2 Boston Celtics vs. No. 7 sembrado (primer ganador del play-in)

No. 3 Milwaukee Bucks vs. No. 6 Brooklyn Nets

No. 4 Cleveland Cavaliers contra No. 5 New York Knicks

Enfrentamientos de la Conferencia Oeste

No. 1 Denver Nuggets vs. No. 8 sembrado (segundo ganador del play-in)

No. 2 Memphis Grizzlies vs. No. 7 sembrado (primer ganador del play-in)

No. 3 Sacramento Kings vs. Golden State Warriors

No. 4 Phoenix Suns vs. No. Los Angeles Clippers

Las Finales de la NBA están planificadas para iniciar el 1 de junio, y si es necesario un séptimo partido, este se llevará a cabo el 18 de junio.

¿Dónde ver los Play-in y Playoffs de la NBA?

En Estados Unidos, se podrán ver los partidos por televisión en las cadenas ABC, ESPN y TNT, así como en el NBA League Pass. Mientras que en Latinoamérica, ESPN transmitirá algunos juegos, mientras que una cobertura más completa estará disponible en Star Plus. Ten en cuenta que todos los encuentros, desde los Play-in, Playoffs y la final, estarán disponibles en la web de Depor.